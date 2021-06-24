Навчання для дорослих: у Львові відкрито реєстрацію на безкоштовні курси

Мережа "ЦЕ" розпочала набір на безкоштовні літні курси у семи бібліотеках Львова. Інтенсивна програма передбачає від 12 до 24 годин навчання.

Курси матимуть безліч практичних завдань, завдяки яким слухачі зможуть оволодіти корисними навичками. Навчання розпочнеться 17 липня.

Цікаво Навчити дитину фінансової грамоти: посібник за віковими категоріями для батьків

Чому можна навчитись

Влітку львів'яни зможуть відвідати такі безкоштовні курси:

Просування у соціальних мережах у SPILNO бібліотеці;

у SPILNO бібліотеці; Основи фотографування у WIKI бібліотеці;

Практичний курс з написання рекламних текстів у Першій Львівській Медіатеці;

у Першій Львівській Медіатеці; Практична психологія у бібліотеці на вулиці Повітряна;

Емоційне вигорання у SMART бібліотеці;

Фінансова грамотність у Сенсотеці;

у Сенсотеці; Основи створення сучасної музики в URBAN бібліотеці.

Зареєструватись на обраний курс можна на сайті мережі "ЦЕ" до 6 липня.

Додамо, що минулоріч мережа "ЦЕ" провела 27 курсів для 600 мешканців Львова, після чого отримала нагороду однієї з найкращих освітніх практик в Україні з активізацією громад.

Програма літніх курсів у Львові / Фото Львівська міська рада