Курси матимуть безліч практичних завдань, завдяки яким слухачі зможуть оволодіти корисними навичками. Навчання розпочнеться 17 липня.

Цікаво Навчити дитину фінансової грамоти: посібник за віковими категоріями для батьків

Чому можна навчитись

Влітку львів'яни зможуть відвідати такі безкоштовні курси:

Просування у соціальних мережах у SPILNO бібліотеці;

у SPILNO бібліотеці; Основи фотографування у WIKI бібліотеці;

Практичний курс з написання рекламних текстів у Першій Львівській Медіатеці;

у Першій Львівській Медіатеці; Практична психологія у бібліотеці на вулиці Повітряна;

Емоційне вигорання у SMART бібліотеці;

Фінансова грамотність у Сенсотеці;

у Сенсотеці; Основи створення сучасної музики в URBAN бібліотеці.

Зареєструватись на обраний курс можна на сайті мережі "ЦЕ" до 6 липня.

Додамо, що минулоріч мережа "ЦЕ" провела 27 курсів для 600 мешканців Львова, після чого отримала нагороду однієї з найкращих освітніх практик в Україні з активізацією громад.

Програма літніх курсів у Львові / Фото Львівська міська рада