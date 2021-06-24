Курси матимуть безліч практичних завдань, завдяки яким слухачі зможуть оволодіти корисними навичками. Навчання розпочнеться 17 липня.
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Чому можна навчитись
Влітку львів'яни зможуть відвідати такі безкоштовні курси:
- Просування у соціальних мережах у SPILNO бібліотеці;
- Основи фотографування у WIKI бібліотеці;
- Практичний курс з написання рекламних текстів у Першій Львівській Медіатеці;
- Практична психологія у бібліотеці на вулиці Повітряна;
- Емоційне вигорання у SMART бібліотеці;
- Фінансова грамотність у Сенсотеці;
- Основи створення сучасної музики в URBAN бібліотеці.
Зареєструватись на обраний курс можна на сайті мережі "ЦЕ" до 6 липня.
Додамо, що минулоріч мережа "ЦЕ" провела 27 курсів для 600 мешканців Львова, після чого отримала нагороду однієї з найкращих освітніх практик в Україні з активізацією громад.
Програма літніх курсів у Львові / Фото Львівська міська рада