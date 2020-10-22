Уряд ухвалив зміни до постанови про тривалість навчання в школах для дітей з особливими освітніми потребами, які дозволяють подовжити тривалість навчання таких дітей відповідно до індивідуальних потреб.

Діти з ООП зможуть подовжити навчання у школі у разі потреби загалом на два роки, передає пресслужба МОН.

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Зокрема, такі діти зможуть розпочинати навчання з іншого віку, а тривалість їхнього навчання у початковій та базовій школі може бути подовжена з доповненням програми корекційно-розвитковим складником.

Потреба щодо подовження навчання буде визначатися експертами не пізніше ніж за півроку до завершення навчання та підтверджуватися інклюзивно-ресурсним центром.

На підставі цього висновку та заяви батьків дитини рішення про подовження тривалості навчання буде прийматися педагогічною радою та вводитися в дію наказом директора.

До слова, раніше в МОН розповіли, що в Україні у 6,5 тисяч шкіл є інклюзивні класи, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Загалом таких класів налічується понад 18 тисяч.