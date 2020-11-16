Серед українців зростає інтерес до можливості починати навчання у школах з 5 років. Багато країн використовують таку систему, однак Україні слід врахувати особливості саме української школи.

У суспільстві та експертному середовищі триває активне обговорення питання організації 12-річного навчання в школах України, написав у телеграмі тимчасовий глава Міністерства освіти Сергій Шкарлет.

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За словами глави міністерства, до обговорення приєдналися дитячі психологи, педагоги, низка політиків та представники ЗМІ. На його думку, така активність вкотре підтверджує запит суспільства, зокрема, і батьків школярів, на те, аби середня освіта в Україні відповідала найкращим практикам світу, а також була комфортною, цікавою та результативною для учнів.

"Погоджуюся. що діти в 5-річному віці та діти в 6 років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку, і дійсно, в організації освітнього процесу повинні бути також абсолютно різні підходи", – зазначив Шкарлет.

Та уточнив, що мова не йде про те, що діти в 5 років повинні сісти за парти на 35 хвилин уроку. Водночас обговорюють нові форми отримання знань набуття компетентностей із подальшою зміною державних освітніх стандартів і програм.

Україні потрібно врахувати особливості української школи. Сподіваюся на плідне обговорення. Процес обробки пропозицій чи буде швидким, але точно не буде одностороннім,

– підсумував глава МОН.

Та додав, що пріоритет міністерства – інтереси дітей.

Довідка. Наразі багато країн починають навчання дітей з п'яти років. Таке практикують у США, Великій Британії, Нідерландах.