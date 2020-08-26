Як розпочнуть навчання школи у червоній зоні на Івано-Франківщині: деталі
На Івано-Франківщині до "червоної" зони потрапили три райони та одне місто. Тому наразі там заборонено відвідувати школи та садочки. Як у місті Коломия розпочнуть навчання – читайте нижче.
На Прикарпатті місто Коломия з 24 серпня увійшло до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки. Діятиме він попередньо до 6 вересня, а потім експерти переглянуть ситуацію та оприлюднять новий поділ України на регіони, передає "Укрінформ".
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Тому, як повідомив Коломийський міський голова Ігор Слюзар, місто хоче розпочати навчання у школах з 7 вересня у звичному режимі.
Намагаємося погодити з Департаментом освіти початок навчального року з 7 вересня. Ми спланували у великих школах навчання за двозмінним графіком роботи, скоротили уроки до 30 хвилин. Ми б хотіли розпочати навчальний рік не дистанційно,
– зазначив Слюзар.
За його словами, навчання у перших класах неможливо налагодити дистанційно, бо вчитель не знайомий з дітьми.
Слюзар додав, що школи у селах Коломийської ОТГ, які знаходяться у "помаранчевій" зоні, розпочнуть навчання у звичному режимі з 1 вересня.
Міський голова сподівається, що Коломия швидко вийде з "червоної" зони. Попри це, в місті вже закрили 11 дитсадків та зупинили громадський транспорт.
Як відбуватиметься навчання у Городенківському, Косівському і Тисменицькому районах наразі невідомо. Але, оскільки відвідувати школи заборонено у "червоних" зонах, то ймовірно в дистанційному форматі. Натомість в самому Івано-Франківську школи відновлять роботу у звичному режимі з 1 вересня.
Зазначимо, що за 25 серпня в Коломиї лабораторно підтверджені 341 випадок захворювання на COVID-19, за останню добу – 13 випадків.
Які школи можуть не відкритися з 1 вересня
Додамо, з 24 серпня до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки увійшли 14 міст та районів:
- місто Коломия Івано-Францівської області;
- Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- місто Самбір Львівської області;
- місто Біляївка Одеської області;
- міста Дубно та Острог на Рівненщині;
- Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони Рівненської області;
- місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.
Відомо, що у Чернівцях від 24 серпня до 7 вересня призупинять свою роботу усі державні дитячі садочки, а навчання у школах почнеться дистанційно.