Наразі дистанційне навчання для 1 – 11 класів запровадили у Києві, Херсонській, Львівській та Сумській областях. Водночас дитячі садочки працюють у звичайному режимі, якщо там є 100% щеплених працівників.

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Головний санітарний лікар України Ігор Кузін запевнив, що рішення обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не повинні суперечити вимогам постанови № 1236.

Так, вищезгаданою постановою затверджується перелік обмежень під час карантину. Зокрема, передбачається, що у червоній зоні заклади освіти можуть працювати за наявності 100% вакцинованих працівників.

"Проте у деяких регіонах з червоним рівнем карантинних обмежень місцева влада ухвалила рішення перевести школи з 1 до 11 класу на дистанційний режим роботи", – повідомив Кузін.

У МОЗ вже вивчають питання щодо повноважень обласних комісій ТЕБ та НС, тобто чи можуть вони ухвалювати відповідні рішення.

За словами санлікаря, рішення обласних комісій ТЕБ та НС не мають суперечити вимогам постанови № 1236.

У ній передбачено, що у червоній зоні дозволяється робота закладів освіти за наявності 100% вакцинованих працівників. Я вважаю, що в областях має продовжуватися освітній процес,

– наголосив Кузін.

У КМДА пояснили, чому перевели всіх школярів на дистанційку. Все через те, що наразі у місті зростають показники щодо захворюваності дитячого населення. "Тому рішення було профілактичним", – вважає санлікар.

Коронавірус в Україні! Упродовж минулої доби, 4 листопада, в Україні захворіли на коронавірус 26 488 людей, серед інфікованих 1654 дитини. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 696 пацієнтів. Натомість видужали – 13 281 людина.

До слова, з 8 листопада вчителів, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати. Як це буде відбуватися та що робити директору школи – читайте відповіді на головні питання у статті.