Не всі діти Індії мають комп’ютерів та доступу до інтернету вдома, тому не можуть навчатися дистанційно. Тож, у країні з’явилася ініціатива Village Learning Circles, завдяки якій учні проводять уроки для молодших дітей.

Видання "Нова українська школа" дізналися більше про цю ініціативу та зібрали найцікавіші факти про такий формат навчання.

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Ініціатива, щоб учні проводили уроки для молодших школярів, з’явилася під час карантину, коли в Телангані (штат в Індії) закрили школи, але дозволялися збори невеликих груп. Загалом за цих пів року майже 6 тисяч учнів працювали вчителями. На це погодилися учні інтернатів, які мають ризики залишитися без навчання.

Учні проводять уроки в будь-яких доступних місцях: вдома, в церквах, громадських центрах і навіть на полях. Кожен урок має групу дітей, яка складається з 5 – 15 учнів. Уроки тривають по 2 чи 3 години на день за розкладом. Крім звичайних занять, учні також проводять вікторини, пишуть есе, влаштовують мистецькі змагання та організовують гуртки.

Учні, які відвідують такі уроки, суворо дотримуються карантинних обмежень: носять маски, миють руки з милом та обробляють їх антисептиком, зберігають дистанцію.

Натомість вчителі віддалено спостерігають за уроками і дають учням, які проводять заняття, поради щодо навчальних методів, завдань та проєктної роботи з огляду на здібності учнів.

Так, понад 10 тисяч таких ініціатив у школах з’явилися в Телангані до липня 2020. До навчання були залучені понад 50 тисяч учнів. Двоє лідерів, які найкраще проводили такі уроки, отримали як нагороду за свою роботу смартфони.

Додамо, що у липні з’явилася пропозиція проводити уроки разом із спортом. Так, учні змождуть ще навчатися аеробіки, йоги, бойових мистецтв, гімнастики тощо.