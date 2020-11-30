Освітяни активно обговорюють ідею тимчасового очільника МОН Сергій Шкарлет про навчання у школі з 5 років. Проте експерти запевняють, що така освіта не буде школою в класичному розумінні цього слова.

Перехідний період між садочком і школою

"Це не та школа, про яку ми говоримо. Це буде перший клас, але не такий, де діти будуть сидіти за партами, це буде перехідний період між садком і школою", – пояснила членкиня комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина виданню "Обозреватель".

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За її словами, у Раді почали обговорювати питання 12-річної школи. "Діти, що йдуть до школи у віці 6 років, будуть закінчувати її в 18 років, а ті, хто у віці 7 років – в 19 років. Ми дискутуємо, чи є в цьому проблема, та аналізуємо досвід інших країн", – розповіла Гришина.

Вона запевняє, що більшість європейських країн працює саме за такою системою. Проте, якщо в Україні буде прийнято рішення про п'ятирічних школярів, то, як запевняє Гришина, це не буде так, що 5-річна дитина одягне шкільну форму, візьме рюкзак і піде в школу.

Навчання з 5 років – це вкрадений рік у дитсадка

Водночас ексміністерка Лілія Гриневич запевняє, що навчання з п'яти років у школі – це вкрадений рік у дитсадочка.

"Чимало батьків проти 12-річної системи освіти, бо гадають, що діти сидітимуть в такій самій школі, яка існує й зараз. Однак НУШ змінює підходи до навчання загалом й основна її мета – це набуття учнями компетентностей, необхідних для їхнього життя та реалізації", – вважає Гриневич.

Вона наголошує, що у 6 років дитина готова до навчання, а у 18 – до свідомого вибору в житті. А розмова про початок навчання з 5 років має на меті припинити розмови про навчання у 18 років і при цьому показати, що в нас є 12-річна освіта.

Але насправді, ми в такий спосіб ламаємо підходи до початкової освіти, штучно заходячи в дошкілля і називаючи це школою. Так, ми крадемо в дітей рік обов'язкової освіти, яка готує їх до життя та успішної самореалізації,

– впевнена Гриневич.

Що відомо про ідею Шкарлета щодо навчання з 5 років

Сергій Шкарлет заявив про те, що відмова від 12-річної шкільної освіти – це фейк, а дітям варто розпочинати навчання з п’яти років.

"У деяких країнах ЄС навчання розпочинають із 5 років і закінчують у 17. Звучала така пропозиція і на сьогоднішній нараді в МОН із керівниками облуправлінь. Це варто обдумати, враховуючи стандарти НУШ, та обговорити на педрадах та з батьками". – каже Шкарлет.

Проте, ця ідея викликала в українців досить неоднозначну реакцію, а освітяни не вважають її вдалою.

Думки експертів про навчання з 5 років у школах – читайте за посиланням.