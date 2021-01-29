Шкарлет спростував фейк, що навчання в 10 – 11 класах у 2021 році можуть продовжити не всі учні

Міністр освіти Сергій Шкарлет спростував фейк, який розповсюджують проросійські канали, про те, що цього року до 10 – 11 класів можуть потрапити не всі учні після закінчення 9 класу.

Джерело: 24 канал

Міністр освіти виступив під час засідання Верховної Ради 29 січня, де спростував черговий фейк про освіту старшокласників.

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Шкарлет заявив, що справді розповсюджують чутки, що не всі школярі зможуть продовжити навчання та піти в 10 – 11 класи.

Основні критерії для школярів – це якість і доступність. І тут є деякі моменти, які треба підправити. Але кожна дитина, яка хоче продовжити навчання в 10 – 11 (12) класі, буде навчатися в цих старших класах,

– наголосив міністр освіти.

Додамо, що МОН пропонує трансформацію освіти з 2027 року. За словами Шкарлета, ці зміни передбачатимуть скасування обмежень повноважень сільських, селищних та місцевих рад.

"Важливо зберегти нинішню мережу закладів освіти, яка сьогодні забезпечує здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти на всіх її рівнях. Хочу запевнити, що кожна дитина, яка виявить бажання навчатися в 10-11 класах, матиме таку змогу", – написав міністр у телеграмі.



Яка позиція МОН щодо навчання у 10 – 11 класах? У Міносвіти заявили, що жодного випускника 9-х класів не буде позбавлено права на продовження навчання у 10-11 класах. Так, до 10-х класів у 2021 році будуть зараховані учні після видання наказу про переведення учнів 9-х класів цієї ж школи, які не хочуть припиняти навчання і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти.