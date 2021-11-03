Навчальний рік у школах Харкова продовжать у червні через осінні канікули

У школах Харкова через погіршення ситуації з коронавірусом запровадили довгі канікули. Школярі відпочивають уже третій тиждень. Через це навчальний рік у місті продовжать в червні, щоб встигнути вичитати програму.

Канікули у Харкові

Директорка міського Департаменту освіти Ольга Деменко заявила, що вони вирішили продовжити канікули до 7 листопада. Хоча розпочали їх ще 18 жовтня, тож учні відпочивають три тижні.

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Яким буде навчання у Харкові з 8 листопада

За її словами, за три тижні канікул у Харкові перервали ланцюг захворюваності, тож з понеділка, 8 листопада, всі школи міста вийдуть на очну форму навчання. Для цього майже всюди вакциновані 100% освітян.

Навчання продовжать в червні

Директорка Департаменту освіти Харкова запевнила, що, ймовірно, навчання в місті закінчать не наприкінці травня, а на початку червня. "Рівень захворюваності традиційно низький, тому ми на тиждень продовжимо навчання у цьому навчальному році", – сказала Деменко.

Чому у Харкові запровадили канікули замість дистанційного навчання? У Департаменті освіти надали перевагу канікулам, а не дистанційному навчанню, оскільки вважають його неефективним.

"На жаль, дистанційний формат показав, що це досить сумнівний шлях до навчання, бо є діти, які, звичайно, працюють у будь-якому режимі, але багато дітей не навчаються. Ми проаналізували усі можливі варіанти, але діти повинні навчатися у школі", – додала вона.

В яких містах також продовжили канікули

Ще кілька регіонів у цьому році продовжили учням осінні канікули до 7 листопада через коронавірус та червону зону. Йдеться про:

Житомир,

Черкаси,

Харків,

Одесу,

Кривий Ріг,

Запоріжжя,

Рівне.

До слова, в Україні наразі 15 областей перебуває в червоній зоні. Там деякі школи продовжили канікули, інші – перейшли на дистанційне навчання, а ще частина – працює в очному режимі. Де учні перейшли на дистанційку – читайте у статті.