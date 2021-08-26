Навчальний рік розпочнеться вчасно та проходитиме у звичному режимі, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що наразі Україна перебуває на зеленому рівні епідемічної небезпеки. Тому навчальний рік розпочнеться вчасно – 1 вересня – та проходитиме у звичному режимі.

Школи працюв атимуть у звичному режимі

За словами Шмигаля, ситуація з COVID-19 залишається контрольованою. А це дозволяє розпочати роботу шкіл в очному режимі.

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Але прем’єр-міністр заявив, що навчання має відбуватися з дотриманням простих протиепідемічних правил. Школи підготовлені та мають все необхідне.

Шмигаль просить вчителів вакцинуватися

Шмигаль додав, що важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня, є вакцинація освітян.

Закликаю українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення. В Україні наявні в достатній кількості безпечні вакцини провідних виробників,

– написав він.



Ноутбуки для вчителів

Голова уряду також наголосив, що кожен педагогічний працівник повинен мати змогу користуватися особистим комп’ютером.

В Україні продовжує реалізовуватися програма забезпечення освітян необхідними технічними засобами для організації освітнього процесу, зокрема і в межах дистанційної форми навчання,

– сказав він.

За словами прем’єр-міністра, цього року для придбання ноутбуків учителям державою на місця виділено субвенцію в розмірі 1 мільярда гривень.

До слова, раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив, що 1 вересня діти точно підуть в школу і почнуть навчання в звичайному форматі.

А керівник управління шкільної та дошкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що учні початкової школи навчатимуться без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах.

Кононенко також додав, що школи можуть проводити святкові лінійки 1 вересня. За його словами, коротку лінійку 1 вересня бажано проводити. Однак бути лінійці або ні – вирішує навчальний заклад.