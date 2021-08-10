Навчальний рік в Україні розпочнеться без дистанційки, – Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що цього року школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаних чи дистанційних уроків.

За словами Шкарлета, коронавірус вже не такий, яким був на початку. Зараз розвиваються нові штами, які більш активні та більш агресивні.

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Проте міністр стверджує, що на початку навчального року у МОН розглядають ситуацію, коли ще тепло і немає супутніх сезонних захворювань, що в школу учні підуть повноформатному режимі.

Сергій Шкарлет додав, що епідемічна ситуація в Україні впродовж навчального року все-таки буде вносити корективи у формат навчання школярів.

При будь-якому рівні епідемнебезпеки освітній процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) і діти продовжуватимуть навчання,

– додав Шкарлет.



Адже у світі поширюється новий, більш заразний штам коронавірусу "Дельта". Зокрема, днями на Львівщині підтвердили 7 випадків захворювання на коронавірус, викликаний штамом Дельта.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

До слова, уряд видав постанову, що при посиленому карантині будуть працювати лише ті школи, де вакциновано понад 80% вчителів, навіть в червоній зоні.

А школи, у яких вакциновано менше 20% педперсоналу, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину.