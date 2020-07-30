По всій території України навчальний рік розпочнеться вчасно – 1 вересня. Водночас з 1 серпня починають діяти нові правила адаптивного карантину.

Навчальний рік 2020 – 2021 років розпочнеться вчасно

Під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 30 липня пройшла всеукраїнська селекторна нарада з керівниками областей, на якій обговорювали і навчальний процес, повідомляє Урядовий портал.

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Зокрема, як його організовуватимуть в умовах адаптивного карантину.

Навчальний рік по всій території України розпочнеться вчасно з 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні,

– зазначив прем’єр-міністр.

Нові правила карантину

Шмигаль також звернув увагу, що з 1 серпня починають діяти нові правила адаптивного карантину. Відповідно до них, усі регіони України поділять на чотири зони. Залежно від епідеміологічної ситуації на окремих територіях, у районах, містах "червоної" зони будуть ухвалюватися окремі рішення.

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Забезпеченість шкіл

Шмигаль наголосив на необхідності забезпечити заклади освіти книжками, завершити всі реконструкції та ремонти до 1 вересня.

За його словами, в областях дуже низький відсоток використання грошей за програмами "Спроможна школа" та "Нова українська школа".

Прошу ОДА дати відповідні завдання своїм працівникам і поставити на контроль ефективне використання коштів. Ресурси надані, але вони не використовуються,

– пояснив прем'єр.

За підсумками засідання він доручив главам ОДА забезпечити організований початок 2020 – 2021 навчального року з урахуванням особливостей епідситуацій.

Що цьому передувало

У середині липня МОЗ повідомило, що разом з МОН розробляє правила, за якими діти підуть вчитися у школи з 1 вересня.

30 липня головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо проведення навчання в закладах освіти.

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