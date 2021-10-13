Таку рекомендацію скерувала Міністерству освіти й науки України Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. А розповів про неї 12 жовтня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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Канікули слід почати раніше: так рекомендувала Нацкомісія з ТЕБ та НС
Глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив журналістам, що Нацкомісія з ТЕБ та НС рекомендувала Міносвіти змінити дату початку канікул в українських навчальних закладах.
Це дозволить нам стримати у певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави,
– заявив Ляшко.
Чи буде тривалість осінніх канікул сталою чи скільки, власне, вони триватимуть – міністр наразі не зміг сказати. Мовляв, поки мовиться про те, щоб наблизити канікули, а далі уряд буде дивитися за розгортанням епідемічної ситуації.
- Якщо вона погіршиться – рекомендують канікули продовжити.
- Якщо ні – "будуть інші рішення".
Усе залежатиме від ситуації… Питання в тому, що навчальний процес пов’язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення,
– наголосив глава Мінохорониздоров'я.
І додав, що "зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до щонайменше на 15% зниження захворюваності вже за 5 днів після ухвалення цього рішення".
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До слова, відправити школярів на канікули раніше заздалегідь вирішили у Харкові, Вінниці, Хмельницькому, а також і в Івано-Франківську, Херсоні, Кропивницькому та Сумах.