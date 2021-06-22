Навчальні заклади в Україні перейдуть на модель здорової школи: як це працюватиме

Володимир Зеленський анонсував перехід навчальних закладів в Україні на модель здорової школи. Ця програма, за словами президента України, має сприяти зміцненню здоров'я та імунітету.

Презентація моделі здорової школи для українських дітей відбулася на форумі "Україна 30".

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Зеленський зауважив, що держава має бути зацікавлена ​​в тому, щоб українців народжувалося більше і вмирало менше. Для цього здоровий і активний спосіб життя мають стати невіддільною частиною української ментальності.

Починатися все має з дитинства, тому перша складова нашої програми – це модель здорової школи. Це вісім компонентів для зміцнення здоров'я та імунітету всіх учнів усіх шкіл по всій території нашої країни,

– сказав президент.

Відомо, що модель здоровою школи передбачатиме:

нові уроки фізкультури,

реформа шкільного харчування,

популяризація спортивних секцій і гуртків (через онлайн-додатки).

Як працюватиме ця модель

Біля лавочок у парках, спортмайданчиках та зонах для відпочинку будуть встановлені QR-коди. Кожен охочий зможе просканувати його, перейти за посиланням та завантажити вправи.



Як працюватиме модель здорової школи / Фото 24 каналу (Альона Чернецька)