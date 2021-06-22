Презентація моделі здорової школи для українських дітей відбулася на форумі "Україна 30".
Цікаво Шкільні нормативи з фізкультури виявилися не під силу бодибілдеру: які вправи провалив спортсмен
Зеленський зауважив, що держава має бути зацікавлена в тому, щоб українців народжувалося більше і вмирало менше. Для цього здоровий і активний спосіб життя мають стати невіддільною частиною української ментальності.
Починатися все має з дитинства, тому перша складова нашої програми – це модель здорової школи. Це вісім компонентів для зміцнення здоров'я та імунітету всіх учнів усіх шкіл по всій території нашої країни,
– сказав президент.
Відомо, що модель здоровою школи передбачатиме:
- нові уроки фізкультури,
- реформа шкільного харчування,
- популяризація спортивних секцій і гуртків (через онлайн-додатки).
Як працюватиме ця модель
Біля лавочок у парках, спортмайданчиках та зонах для відпочинку будуть встановлені QR-коди. Кожен охочий зможе просканувати його, перейти за посиланням та завантажити вправи.
Як працюватиме модель здорової школи / Фото 24 каналу (Альона Чернецька)