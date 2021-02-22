Навчальні ігри та життєвий досвід: 10 способів зробити урок цікавим для учнів

Іноді можна помітити, як посеред уроку учні не зовсім слухають вчителя та "літають у хмарах". І навіть, якщо урок буде цікавим для учнів, вони можуть відволікатися. Тому ми підготували цікаві способи, які допоможуть учителям зробити уроки цікавими.

Адже так учні краще засвоюватимуть й утримуватимуть у пам'яті інформацію, яку педагог їм викладає.

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Останні десятиліття учителі вигадували нові методи навчання, які дозволяли б тримати увагу учнів та мотивували їх учитися. Але деякі методи виявилися малоефективними та вже "вийшли з моди".

10 перевірених способів зробити урок цікавим для учнів

Вносьте у свої уроки загадку

Учні будуть більше зацікавлені навчанням, коли вони не знають, чого очікувати. Експерти радять вносити у свої уроки трохи таємничості.

Тобто коли ви вивчаєте якусь тему, давайте дітям на початку уроку невелику підказку. Це допоможе вам внести загадку в процес навчання. Так діти будуть зацікавлено слухати матеріал, щоб розгадати загадку.

Не повторюйте матеріалу підручника

У підручниках подається основний матеріал, який потрібно висвітлювати на уроках. Але намагайтеся при поясненні в класі не повторювати дослівно матеріал підручника, бо учням буде нецікаво. Краще намагайтеся подавати його інакше.

А при повторенні пройденого матеріалу можна, наприклад, використовувати метод "3-2-1", який дозволяє запам'ятовувати основні ідеї, але не повторювати матеріал дослівно.

Суть методу – учні малюють піраміду в зошиті й записують три нові факти, які вони дізналися, два факти, які були для них цікавими, і одне питання, яке залишилося в них після вивчення теми.

Вигадуйте навчальні ігри

Всі діти люблять гратися. Тому навчальні ігри – це хороший спосіб зробити урок цікавим. Якщо на уроці ви вивчаєте правопис нових слів, проведіть гру на вибування, у якій ви будете диктувати слова, а учні писатимуть їх у зошиті. Кожен, хто неправильно напише нове слово, вибуває – і так доти, поки не буде визначено переможця», – радять експерти.

Натомість якщо ви викладаєте математику, то подібні ігри можна проводити з використанням математичних формул або розв'язанням прикладів. Такі ігри зроблять процес навчання захопливим для дітей і принесуть безліч позитивних емоцій.

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Давайте учням можливість вибору

Одна з ефективних стратегій навчання – це пропонувати учням вибір. Це може суттєво підвищити мотивацію учнів, адже вибір завжди збуджує інтерес і розвиває самостійність.

Тож, коли учні виконують завдання, давайте їм кілька завдань на вибір. Наприклад, ви можете дати дев'ять завдань, з яких учні повинні вибрати і виконати три.

Використовуйте сучасні технології

Технології теж допоможуть зробити уроки цікавими. Діти дуже люблять електронні пристрої, тому намагайтеся якомога частіше включати їх у навчання.

Тому замість того, щоб просто читати лекцію перед класом, використовуйте презентації та інтерактивні дошки. Використовуйте різні технології – і ви побачите, як зросте інтерес учнів до вашого предмету.

Ставтеся простіше до навчання

Ефективне навчання – це дуже важливо, але вчителі повинні завжди бути максимально серйозними під час уроків. Розслабтеся й визнайте, що в учнів можуть бути й інші інтереси, крім навчання.

Окрім того, іноді можна внести в навчальний процес трохи гумору. Ви побачите, що вашим учням стане набагато цікавіше.

Зробіть уроки більш інтерактивними

Найчастіше під час уроків учитель пояснює матеріал перед класом, а учні слухають і конспектують. Але це не найефективніший спосіб підтримувати інтерес учнів до предмета.

Натомість зробіть навчання більш інтерактивним: якщо ви додасте більше практики, учні будуть постійно залучені. Також практикуйте групові форми роботи, проводьте досліди та навчальні проєкти, де кожен учень відповідає за свою частину роботи.

Пов'язуйте матеріал із життєвим досвідом

Коли ви пояснюєте якийсь матеріал, розповідайте і про те, де це застосовується в житті. Так учні краще зрозуміють, навіщо їм вивчати певний предмет.

До прикладу, якщо учні запитують у вас, чому вони повинні вчити математику, фізику або будь-який інший предмет, а ви скажете "Тому що", то так втратите довіру учнів. Замість цього спробуйте пояснити користь від предмета на реальному прикладі: "Ви вивчаєте математику, тому що в житті вам доведеться сплачувати рахунки і планувати сімейний бюджет".

Використовуйте метод "перевернутого навчання"

Метод "перевернутого навчання" полягає в тому, що діти вивчають нову інформацію вдома, а в класі обговорюють вивчений матеріал, критично його оцінюють і закріплюють.

Сьогодні багато вчителів говорить про те, що "перевернуті уроки" дають хороші результати. У таких умовах учні можуть працювати в потрібному їм темпі і взаємодіяти один з одним у клас. Більше про цей метод можна прочитати тут.

Мисліть нестандартно

Не обов'язково проводити кожен урок по шаблону з поясненнями і конспектуванням. Плануйте нестандартні форми проведення уроків. Наприклад, ви можете запросити на урок гостя (наприклад, актора на урок літератури), піти з учнями на екскурсію або провести заняття на свіжому повітрі.

Адже коли ви спробуєте щось нове і незвичайне, то це з великою ймовірністю сподобається учням. Ви можете узгодити свої дії з іншим учителем і спланувати міждисциплінарний урок. Дітям завдяки цьому буде цікавіше вчитися.