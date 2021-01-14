У МОН підготували проєкт типової навчальної програми для учнів 5 – 9 класів. Зокрема, документ передбачає, що школи можуть самостійно визначати кількість навчальних годин на вивчення кожного предмету чи галузі.

Під час розробки проєкту Міносвіти врахувало права щодо академічної, організаційної та фінансової автономії школи, а також права вчителів на академічну свободу. Обговорення проєкту триватиме до 28 січня, повідомляє пресслужба МОН.

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Що передбачає проєкт навчальної програми для 5 – 9 класів

Для початку варто зазначити, що у проєкті представлені два варіанти типових навчальних планів:

для шкіл з навчанням українською мовою;

для шкіл, в яких є класи з навчанням мовою корінного народу або національної меншини разом державною мовою.

Кількість годин така ж, як і була раніше. Але школи можуть самостійно визначати кількість навчальних годин на вивчення кожного предмету в межах заданого навчальним планом діапазону (мінімальна та максимальна кількість навчальних годин).

Зокрема, у порівнянні з чинною освітньою програмою, у новому проєкті МОН збільшено кількість годин на вивчення української мови, іноземної мови, математики, інформатики, предметів природничої освітньої галузі.

Додаткові години для вивчення деяких предметів, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій школа розподіляє самостійно, враховуючи особливості організації навчання та освітні потреби учнів.

Водночас предмети та курси, на які виділяється 0,5 години на тиждень, рекомендується вивчати протягом одного семестру.

У МОН наголосили, що для викладання інтегрованих курсів можуть залучатися декілька вчителів відповідного фаху. До того ж, можна сформувати класи або групи (спеціальні, інклюзивні, з дистанційною, вечірньою формою навчання, з навчанням мовою корінного народу тощо).

Як будуть проводити контрольні та семестрові роботи:

Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюють відповідно до вимог навчальних програм за допомогою таких форм та способів:

усної (шляхом індивідуального, групового чи фронтального опитування);

письмової, у тому числі графічної (шляхом виконання діагностичних, самостійних та контрольних робіт, тестування, організації роботи з текстами, таблицями, графіками, схемами, контурними картами тощо);

цифрової (шляхом тестування в електронному форматі);

практичної (шляхом організації виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проєктів, виготовлення виробів, роботи з хімічними речовинами тощо).



Обсяг навчального матеріалу з деяких предметів: приклад від МОН