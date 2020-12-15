Наукова спільнота України звернулася до Верховної Ради із закликом не призначати міністром освіти і науки Сергія Шкарлета. Вони виступають проти його кандидатури, оскільки репутація Шкарлета є негативною.

"Вважаємо своїм моральним обов'язком звернутися до депутатів із закликом утриматися від призначення міністром освіти людини, репутація якої є вкрай негативною", – про це написала Українська науково-дослідницька асоціація у фейсбуці.

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Вони також закликають нардепів докласти всіх зусиль до того, аби Міносвіти очолила людина з бездоганною науковою і людською репутацією.

За їх словами, продовжити розпочаті реформи науки та освіти має міністр, який користуватиметься повагою освітянської і наукової спільноти.

Затвердження пана Шкарлета міністром освіти і науки сигналізуватиме для міжнародної спільноти про підтримку плагіату і недоброчесності в науці та освіті на державному рівні та про небезпеку згортання реформ і повернення до минулого,

– написали науковці.

Скандали з Шкарлетом на посаді в МОН

У своєму листі вони згадали низку скандалів, у які потрапив Сергій Шкарлет на посаді т.в.о. міністра освіти.

"Ті кілька місяців, коли Шкарлет працював т.в.о. міністра, він відзначився низкою скандалів", – написали науковці. Зокрема:

Шкарлет подав до суду на Нацагентство з питань забезпечення якості освіти, яке підтвердило наявність плагіату в його роботах, а МОН внесло законопроєкт, яким пропонувало фактично позбавити Національне агентство незалежного статусу.

Плани Шкарлета з реорганізації МОН призвели до отримання двох офіційних попереджень від представництва Євросоюзу в Україні й поставили під загрозу подальше грантове фінансування реформи держслужби з боку Євросоюзу.

Також свідомо затягується внесення низки важливих проєктів, що пов’язані з реформою наукової сфери та з реформою системи присудження наукових ступенів.

Постійні збурення вносять у суспільство озвучувані з боку МОН суперечливі плани щодо реформ шкільної освіти, де йдеться то про початок навчання дітей із 5 років, то про повернення до десятирічки.

До слова, Верховна Рада протягом цього тижня має ухвалити низку кадрових питань. Зокрема, можуть призначити міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.