Члени Наукової Ради у понеділок, 26 квітня, погодили рішення присвоїти Іллі Киві ступінь кандидата наук.

До теми: Киві присвоїли науковий ступінь після захисту дисертації

Проте, за словами екс міністерки Ганни Новосад, цього недостатньо.

Хочу підкинути дровенят у ФБ-полум'я навколо "науковця" Киви. Його "ступінь" ще має затвердити (або не затвердити) Атестаційна колегія МОН, яку очолює міністр освіти і науки Сергій Шкарлет,

– написала вона.

Окрім того, Ганна Новосад нагадала, що Атестаційна колегія Міносвіти може скасувати рішення спеціалізованих вчених рад щодо присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук через:

академічний плагіат,

низький рівень дисертаційних досліджень,

невідповідність паспорту наукової спеціальності.

Наприклад, раніше Атестаційна колегія МОН скасувала рішення спецради про присудження ступеня доктора наук Ющенку Петру Андрійовичу (спеціальність “Історія України”) через невідповідність належним критеріям, які висуваються до докторських дисертацій.

Що відомо про захист дисертації Іллі Киви