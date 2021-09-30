Свої експерименти можуть відправити учні 5 – 11 класів завдяки ініціативі Малої академії наук за підтримки МОН та Посольства України у США. 30 вересня у Вашингтоні в підписали Угоду про участь України в програмі Місії 16 МКС.

До теми Захоплюються 3D-принтерами та дронами: у Києві STEM-освіта підкорила учнів

Шкарлет наголосив, що він пишається тим, що юні українські науковці мають можливість реалізовувати свої інноваційні ідеї на міжнародному рівні.

Бажаю нашим дослідникам вражаючих та незнаних раніше відкриттів у космосі,

– написав він.

Що українським школярам дає ця угода

Відповідно до угоди, цього року Україна вперше візьме участь в американській програмі з розвитку наукової та STEM-освіти. Роботи школярів будуть відправляти і тестувати на Міжнародній космічній станції, а самі учасники побачать запуск ракети Falcon 9.



Підписання угоди про участь України в програмі Місії 16 МКС / Фото МАН

В результаті 2-етапного конкурсного відбору 2 команди зможуть відправити свої експерименти на космічну станцію, де далі ними управлятимуть астронавти.

Запуск відбуватиметься на космічному кораблі SpaceX Dragon на вершині ракети Falcon 9. Учасники команд-переможців матимуть змогу спостерігати за відльотом ракети на історичному майданчику 39A космічного центру Кеннеді НАСА.

Команди дітей отримають міні-лабораторії та зможуть запропонувати ідеї для досліджень в умовах мікрогравітації на орбіті нашої планети. А вчителі, які працюватимуть із юними дослідниками, пройдуть професійне навчання від експертів програми у Вашингтоні.

Довідка! Міжнародна космічна станція (МКС) – це пілотована космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі.

До слова, українські школярі можуть отримати стипендію від програми FLEX. Вона дозволяє подорожувати до США, навчатися в американській школі протягом академічного року і проживати у американській родині. Як подати заявку – читайте у статті.