Свої експерименти можуть відправити учні 5 – 11 класів завдяки ініціативі Малої академії наук за підтримки МОН та Посольства України у США. 30 вересня у Вашингтоні в підписали Угоду про участь України в програмі Місії 16 МКС.
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Шкарлет наголосив, що він пишається тим, що юні українські науковці мають можливість реалізовувати свої інноваційні ідеї на міжнародному рівні.
Бажаю нашим дослідникам вражаючих та незнаних раніше відкриттів у космосі,
– написав він.
Що українським школярам дає ця угода
Відповідно до угоди, цього року Україна вперше візьме участь в американській програмі з розвитку наукової та STEM-освіти. Роботи школярів будуть відправляти і тестувати на Міжнародній космічній станції, а самі учасники побачать запуск ракети Falcon 9.
Підписання угоди про участь України в програмі Місії 16 МКС / Фото МАН
В результаті 2-етапного конкурсного відбору 2 команди зможуть відправити свої експерименти на космічну станцію, де далі ними управлятимуть астронавти.
Запуск відбуватиметься на космічному кораблі SpaceX Dragon на вершині ракети Falcon 9. Учасники команд-переможців матимуть змогу спостерігати за відльотом ракети на історичному майданчику 39A космічного центру Кеннеді НАСА.
Команди дітей отримають міні-лабораторії та зможуть запропонувати ідеї для досліджень в умовах мікрогравітації на орбіті нашої планети. А вчителі, які працюватимуть із юними дослідниками, пройдуть професійне навчання від експертів програми у Вашингтоні.
До слова, українські школярі можуть отримати стипендію від програми FLEX. Вона дозволяє подорожувати до США, навчатися в американській школі протягом академічного року і проживати у американській родині. Як подати заявку – читайте у статті.