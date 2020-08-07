У Львові започаткували освітній проєкт "Наука йде до тебе". Це наукова виставка і лабораторія, де діти зможуть випробувати різноманітні наукові феномени. Також вона діятиме у міських парках та скверах.

У львівському парку "Левандівка" діти можуть випробувати перші експонати. Школярі отримають знання з біології: вони вивчатимуть будову тіла людини на спеціальному манекені. Детальніше про це читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Читайте також Навчання під час пандемії: яким буде свято 1 вересня у Львові

Діти кажуть, що їм дуже подобається, коли можна досліджувати все своїми руками. На практиці вони можуть випробувати Магдебурзький експеримент, який демонструє силу тиску повітря.

"Так вчитись значно цікавіше, тому що це – експерименти, це практика, а не звичайне усне засвоєння інформації", – розповідають школярі.

Вчителі погоджуються з учнями, адже така мандрівна наукова лабораторія – запорука якісного вивчення чогось нового. Вони впевнені, що так діти зможуть навчитися розрізняти фізичні та хімічні явища у повсякденному житті.

Теорія, разом із такою практикою – це прекрасна ідея для навчання дітей. Однак не можна вчитись тільки таким шляхом, адже задачі ви тут не повирішуєте,

– зазначила вчителька фізики Галина Коваль.

Про таку наукову лабораторію у школах Львова знають вже 2 роки. Наразі вона налічує приблизно 20 експонатів. У парках та скверах міста її вирішили презентувати під час карантину і літніх канікул. Однак у такому форматі показати можуть не усі експонати. Організатори обрали лише ті прилади, які є абсолютно безпечними для використання надворі та не потребують електричної енергії.

Директорка інституту стратегії культури Юлія Хомчин повідомила, що наукова лабораторія має 2 частини:

фізико-механічну;

мистецько-культурну.

Проте організатори хочуть придбати ще й третю частину виставки – математичну.

Довідка. Левандівський парк працюватиме з 5 по 7 серпня. Загалом організатори хочуть об'їхати всі райони міста.



Школярі можуть отримати знання з біології / city-adm.lviv.ua