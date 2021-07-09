Це додаток до розпорядження ректора НАУ Максима Луцького “Пам’ятка про зовнішній охайний вигляд студентів Національного авіаційного університету”, в якому конкретизується, як повинні одягатися студенти.

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Цим документом керівник національного вишу вирішив "підвищити репутацію установи високої культури". У дрес-коді, підписаному 5 липня 2021 року, міститься 11 заборон для студентів та працівників НАУ.

Дрес-код для студентів НАУ

Зокрема, у розпорядженні є цікавий пункт про те, що "одяг повинен відповідати зросту, виражати повагу господаря до самого себе і суспільства".

Також у виші студентам заборонено носити:

шорти та мініспідниці (її довжина не повинна перевищувати 10 см від коліна),

декольте, яскраві сорочки і топи,

купальники і халати,

одяг з неформальною символікою та атрибутикою,

також у студенток та викладачок має бути стриманий макіяж.



Як реагують у мережі

Користувачі соцмережі відреагували на такі правила про зовнішній вигляд критичними зауваженнями та сарказмом. Деяким людям це нагадало радянський союз, а інші відзначають, що певні пункти дуже дивні.

Коментарі користувачів фейсбуку:

"Що поганого в неформальній атрибутиці і яскравих сорочках? На тлі депресивно сірих і зелених, як отрута, стін викладачеві було б приємно бачити яскравих студентів, а студентам – на яскравого викладача".

"Боже, як за**ав цей "совок". Ось людям не йметься "построїти" студентів рядами.

"Довжину спідниці, що не перевищує 10 см від коліна можна трактувати як вгору, так і вниз. Тож, тоді цей пункт дозволяє носити міні-спідниці довжиною хоч 5 см".

"Тобто чоловікам можна яскраво фарбуватися, а жінкам ні? Ох, цей сексизм..."

"А як визначити рівень яскравості сорочки? Є якісь прилади для вимірювання і стандарт яскравості?"

"Що значить класичний одяг? Класичні фрак і вечірнє плаття, класичні шкіряні штани і косуха, класичні хіповські сукні та широкі штани, що там ще з класики?)"

До слова, в українських школах також давно присутня проблема, коли учнів примушують обов’язково носити шкільну форму. Водночас освітній омбудсмен запевняє, що такі вимоги порушують права дітей.