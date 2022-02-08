У НАУ відрахували голову студради: студент стверджує, що все – через конфлікт з ректором

В адміністрації Національного авіаційного університету заявили, що відрахували голову студради Володимира Падєріна. Там кажуть, що він мав би бути "прикладом" для інших студентів.

Про це заявила проректорка з гуманітарної політики НАУ Світлана Тімкіна. Офіційна причина звільнення Падєріна – порушення дисципліни (розпиття алкогольних напоїв в гуртожитку).

До теми Може тривати кілька тижнів: студенти Могилянки обіцяють продовжити страйк до відставки Шкарлета

Сам Володимир Падєрін стверджує, що це лише формальна причина, водночас насправді все через його позицію – він виступив проти забудови вишу та висунув звинувачення ректору Максиму Луцькому в тому, що він ексрегіонал та підпадає під закон про люстрацію.

Падєріна відрахували разом з двома друзями, з якими він "розпивав алкоголь". Усі вони вчилися на бюджеті, двоє – на магістратурі, третій не довчився до бакалавра пів року.



Володимир Падєрін / Фото з його фейсбук-сторінки

На запитання про те, чому Падєріна звільнили за перше ж зафіксоване порушення дисципліни, Світлана Тімкіна відповіла, що він мав би бути прикладом.

Тобто, якщо ми зараз спустимо на гальмах йому, дозволимо, тоді нам кожен студент скаже, "голові ж можна, чого мені не можна?"

– сказала вона.

Зауважимо, що ситуацію з відрахуванням Падєріна розглянуть комітет Ради, освітній омбудсмен та служба якості освіти. Ректор НАУ Максим Луцький прокоментувати цей інцидент не зміг через нібито відрядження за кордон.

Максим Луцький фактично керував НАУ ще з 2008 до 2015 року, коли був проректором. З 2015 він працював в інших вишах, а вже в лютому 2021 року його обрали ректором НАУ.Окрім того, Луцький – колишній член "Партії регіонів" та кум одіозного ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

До слова, у вересні 2021 року стало відомо, що в останній день роботи Державна будівельно-архітектурна інспекція видала дозвіл на будівництво 14 висоток на понад 1600 квартир на території НАУ. Будівництво складає 10% річного об’єму ринку Києва.