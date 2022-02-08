Про це заявила проректорка з гуманітарної політики НАУ Світлана Тімкіна. Офіційна причина звільнення Падєріна – порушення дисципліни (розпиття алкогольних напоїв в гуртожитку).
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Сам Володимир Падєрін стверджує, що це лише формальна причина, водночас насправді все через його позицію – він виступив проти забудови вишу та висунув звинувачення ректору Максиму Луцькому в тому, що він ексрегіонал та підпадає під закон про люстрацію.
Падєріна відрахували разом з двома друзями, з якими він "розпивав алкоголь". Усі вони вчилися на бюджеті, двоє – на магістратурі, третій не довчився до бакалавра пів року.
Володимир Падєрін / Фото з його фейсбук-сторінки
На запитання про те, чому Падєріна звільнили за перше ж зафіксоване порушення дисципліни, Світлана Тімкіна відповіла, що він мав би бути прикладом.
Тобто, якщо ми зараз спустимо на гальмах йому, дозволимо, тоді нам кожен студент скаже, "голові ж можна, чого мені не можна?"
– сказала вона.
Зауважимо, що ситуацію з відрахуванням Падєріна розглянуть комітет Ради, освітній омбудсмен та служба якості освіти. Ректор НАУ Максим Луцький прокоментувати цей інцидент не зміг через нібито відрядження за кордон.
До слова, у вересні 2021 року стало відомо, що в останній день роботи Державна будівельно-архітектурна інспекція видала дозвіл на будівництво 14 висоток на понад 1600 квартир на території НАУ. Будівництво складає 10% річного об’єму ринку Києва.