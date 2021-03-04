НАУ повернули незаконно відчужені гуртожитки у Києві

Київська прокуратура повернула Національному авіаційному університету гуртожитки, які незаконно “продали” комерційній структурі кілька років тому.

Ще у 2016 році на підставі підроблених документів незаконно перейшли у власність комерційної структури приміщення двох гуртожитків НАУ.

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Йдеться про гуртожитки по вулиці Вітряні Гори у Києві площею понад 2 тисячі метрів квадратних, вартість яких складає понад 24 мільйони гривень. Раніше вони перебували на балансі Національного авіаційного університету.

Одразу у грудні 2016 року Київська місцева прокуратура звернулась з позовом до суду про повернення гуртожитків державі.

Подільський районний суд міста Києва у 2017 році та апеляційний суд міста Києва у 2018 році у задоволенні позову прокурора відмовили. Але прокуратура оскаржила їх рішення у Верховному Суді.

Так, суд, підтримавши позицію прокуратури, скасував рішення апеляційного суду міста Києва та направив справу на повторний розгляд.

І лише 2 березня Київський апеляційний суд задовольнив позов прокурора. Тож, гуртожитки передали у державну власність на користь Міносвіти.