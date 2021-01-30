Національну академію державного управління передали МОН України
Державне управління справами відзвітувало про передачу майнового комплексу Національної академії державного управління при президентові України. Цілісний майновий комплекс передали Міністерству освіти і науки.
Джерело: Офіс Президента
Мовиться про передачу разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським та Харківським регіонами.
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У пресслужбі ОП зазначили, що підготовка фахівців у сфері публічного управління повинна здійснюватися у межах сучасної відкритої освітньої системи.
Потенціал Національної академії державного управління буде примножений завдяки інтеграції до позбавленого бюрократичних обмежень загальнонаціонального освітнього процесу,
– мовиться у повідомленні.
Згідно з інформацією Офісу Президента, НАДУ буде приєднана до національної системи закладів вищої освіти України.
Завдяки цьому буде більше можливостей для поглиблення міжнародного контексту освітньо-наукової діяльності та поліпшення якості підготовки слухачів, зазначили у відомстві.
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