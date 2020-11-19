Уряд затвердив постанову, яка дозволяє Національному фонду досліджень профінансувати проєкти, які перемогли у спільних конкурсах попередніх років, що проводилися разом з іноземними науковими товариствами.

У 2017-2018 роках Державним фондом фундаментальних досліджень (ДФФД) разом з іноземними товариствами було проведено конкурси спільних наукових проєктів. Про це повідомляє пресслужба МОН.

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Умовами конкурсу передбачалося, що фінансування українських проєктів розпочнеться у 2018-2019 роках. Однак, через реорганізацію ДФФД договори про виконання робіт з переможцями спільних конкурсів не були укладені та кошти переможцям не перерахували.

Через це Нацфонд досліджень не мав можливості профінансувати українські проєкти.

Тепер українські вчені, незважаючи на реорганізацію Державного фонду фундаментальних досліджень, можуть отримати фінансування для виконання проєктів, які раніше стали переможцями,

– зазначив тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет.

Адже раніше наукові установи та заклади вищої освіти, які перемогли у спільних конкурсах, але не могли розпочати роботу з виконання робіт через відсутність фінансування. Водночас у МОН додали, що іноземні партнери активно реалізують свої частини наукових проєктів.