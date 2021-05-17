У наступному навчальному році школи не планують закривати під час карантину, – Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що важливо якомога швидше вакцинувати вчителів, адже у наступному навчальному році школи не планують закривати під час карантину.

За словами Ляшка, у вчителів через місяць розпочнеться сезон відпусток і потім уже – вересень. Тому МОЗ визначив освітян пріоритетною групою.

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Заступник міністра охорони здоров'я сказав, що вони мають якомога швидше провакцинувати вчителів і підготувати їх до осінньо-зимового періоду.

В нас всі вчителі будуть вакциновані для того, щоб, якщо будуть жорсткіші карантинні обмеження, розглядати школу по-іншому, не закривати, бо онлайн-освіта не замінить офлайн-освіти,

– заявив Ляшко.

Головний державний санітарний лікар прогнозує, що в осінньо-зимовий період буде нова хвиля пандемії коронавірусу.

Що відомо про вакцинацію вчителів

Освітян, залучених до проведення ЗНО у 2021 році, з 14 квітня почали добровільно щеплювати вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

А вже до 21 травня, за словами Ляшка, до України мають прибути чотири партії вакцини Pfizer. З цієї партії розподілять 378 тисяч доз для охочих вакцинуватися вчителів.

Їх має вистачити для 180 тисяч працівників (потрібно вводити дві дози, друга — через 21 день).Очікуємо, що охочих освітян буде більше, тому наступна партія доз вакцин буде такою ж. Розвезення вакцин у регіони відбудеться від 24 травня,

– додав санітарний лікар.

У закладах освіти – садочках, школах, позашкільних закладах, училищах, вишах – будуть вакцинувати всіх офіційно оформлених працівників. Зокрема, вихователів, вчителів, викладачів і навіть технічний персонал та охорону.

У МОЗ наголошують, що щеплення – добровільне. Вакцинацію проводять усім охочим працівникам закладів освіти, незалежно від того, чи є в них підписані декларації із сімейними лікарями.

До слова, детальну інформацію про особливості вакцинації освітян та відповіді на головні питання – читайте у матеріалі.