Наступний тиждень країна буде ще в зеленій зоні, – Ляшко про роботу шкіл

В мережі з’явилася інформація про те, що Україна з 13 вересня перейде в жовтий рівень епідемнебезпеки і зміняться умови роботи шкіл під час карантину. Проте у МОЗ запевнили, що наступний тиждень буде діяти ще зелена зона, тож заклади освіти і надалі можуть працювати очно.

Міністр освіти Сергій Шкарлет та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу щодо "Реформи шкільного харчування" дали відповіді на актуальні питання щодо роботи шкіл у жовтій зоні.

Важливо В яких містах України школи можуть перейти на дистанційне навчання: перелік

За словами Шкарлета, зараз МОН і МОЗ спільно готують зміни до постанови, щоб стимулювати освітян вакцинуватися для очного навчання у школах.

Як мають працювати школи в жовтій зоні

Ляшко наголосив, що всі правила щодо роботи шкіл прописані в постанові головного санітарного лікаря.

Водночас Віктор Ляшко наголосив, що наразі країна живе в умовах адаптивного карантину і в ньому передбачено декілька рівнів епідемнебезпеки з певними обмеженнями.

Сьогодні в жовтому рівні школи можуть працювати, якщо 80% педагогів вакциновано проти COVID-19. Водночас ми готуємо зміни, які передбачають пом’якшення для закладів освіти – будуть допускатися до роботи колективи, які щеплені хоча б однією дозою,

– заявив очільник МОЗ.

Водночас в червоному рівні для роботи шкіл вчителі повинні мати дві дози вакцини.

Школи наступного тижня ще будуть у зеленій зоні

За словами Ляшка, сьогодні по індикаторам МОЗ може запровадити жовтий рівень епідемічної небезпеки. "Ми звернулися до уряду, адже зміни щодо карантинних зон може ввести лише Нацкомісія ТЕБ та НС", – сказав він.

А в подальшому помаранчевий та червоний рівень епідемнебезпеки приймається не для всієї країни, а для кожного регіону окремо.

Але, як наголосив міністр охорони здоров'я, якщо зараз ці зміни введуть, вони можуть набрати чинності лише через 7 днів, як передбачає постанова ВР.

Тому в понеділок, 13 вересня, ми не переходимо в жовтий рівень. Ми це зможемо зробити, лише якщо Кабмін прийде рішення про зміни і вони пройдуть процедуру погодження. І лише через 7 днів ми можемо запустити цю постанову. Тому весь наступний тиждень вся країна буде спокійно працювати в зеленій зоні,

– заявив Ляшко.

До слова, Чернігівська та Сумська області повідомили, що там з 13 вересня планують закрити на карантин більшість шкіл та дитячих садочків, а діти там перейдуть на дистанційку.