На наступні вибори не подаватимусь, – кандидатка на посаду президента Могилянки про скандал
У Києво-Могилянській академії – скандал з виборами нового президента. Повторного голосування з тими ж кандидатами може не бути.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла доцентка Національного університету "Києво-Могилянська академія" та кандидатка на виборах президента вишу Олександра Гуменна. Вона заявила, що не подаватиме свою кандидатуру на наступні вибори.
Зверніть увагу Не ходитимуть на пари: студенти Могилянки оголосили страйк після рішення МОН не визнавати вибори
Ситуація "розжарена" до неможливості, – Гуменна
"Факт втручання у виборчий процес наявний, він мав місце", – сказала Олександра Гуменна.
Виборча комісія ухвалила рішення й обидва кандидати тоді були присутні на виборчій дільниці, щоб продовжувати голосування. Доцентка зазначила, що факт втручання все ж таки накладає тінь на прозорість і чесність конкурсу.
"Думаю, що найближчим часом ми маємо сісти за переговорний процес враховуючи те, що ситуація дійсно "розжарена" до неможливості. Треба дійти консенсусу, як цю ситуацію найкраще розв'язати", – сказала Гуменна.
Міністерство вже видало наказ на повторні вибори. Я заявила публічно, що на наступні вибори не подаюсь. Можливо, знайдемо якесь рішення.
Хто може стояти за зривом виборів
За словами Олександри Гуменної, щодо того, хто стоїть за зривом виборів у виші – багато різних варіантів, навіть абсурдних.
"Я дійсно чула і не відкидала різних ідей, що це може бути – починаючи від хуліганства, в контексті страшенної нелюбові до Києво-Могилянської академії, і конкретно, щоб зашкодити власне будь-якому кандидату. Як Сергію Мироновичу (Квіту – 24 канал), так і мені", – сказала доцентка.
Зауважте Усе має бути законно, – МОН прокоментувало вибори президента Києво-Могилянської академії
Вона додала, що звучала навіть версія щодо того, що мовитись може про вплив або втручання послідовних і різноманітних акцій зі замінуваннями та іншими діями подібного характеру – щоб показати загрозу суспільному життю Києва і не тільки.
Олександра Гуменна про вибори в Могилянці: дивіться відео
Скандальні вибори в Могилянці: коротко
- В другий тур голосування за нового президента Києво-Могилянської академії, який відбувся 27 січня, пройшли ексміністр освіти та науки та експрезидент НаУКМА Сергій Квіт й декан факультету економічних наук Олександра Гуменна.
- Проте під час голосування до приміщення, де була розташована виборча дільниця, увірвалися невідомі люди у масках. Одну скриньку викрали. Проте згодом її таки відшукали, а бюлетені визнали дійсними.
- Вже 28 січня на сайті Могилянки з'явилась інформація, що за даними голосування Квіт отримав 235 голосів (52,80%) й перемогу відповідно, а Гуменна – 191 голос (42,92%).
- Водночас Міністерство освіти та науки не визнало результатів голосування та оголосило новий конкурс на обрання очільника вишу.
- Крім того, студенти готують протест під урядом проти рішення Міносвіти.