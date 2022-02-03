Про це в ефірі 24 каналу розповіла доцентка Національного університету "Києво-Могилянська академія" та кандидатка на виборах президента вишу Олександра Гуменна. Вона заявила, що не подаватиме свою кандидатуру на наступні вибори.

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Ситуація "розжарена" до неможливості, – Гуменна

"Факт втручання у виборчий процес наявний, він мав місце", – сказала Олександра Гуменна.

Виборча комісія ухвалила рішення й обидва кандидати тоді були присутні на виборчій дільниці, щоб продовжувати голосування. Доцентка зазначила, що факт втручання все ж таки накладає тінь на прозорість і чесність конкурсу.

"Думаю, що найближчим часом ми маємо сісти за переговорний процес враховуючи те, що ситуація дійсно "розжарена" до неможливості. Треба дійти консенсусу, як цю ситуацію найкраще розв'язати", – сказала Гуменна.

Міністерство вже видало наказ на повторні вибори. Я заявила публічно, що на наступні вибори не подаюсь. Можливо, знайдемо якесь рішення. Олександра Гуменна Доцентка НаУКМА, кандидатка на виборах

Хто може стояти за зривом виборів

За словами Олександри Гуменної, щодо того, хто стоїть за зривом виборів у виші – багато різних варіантів, навіть абсурдних.

"Я дійсно чула і не відкидала різних ідей, що це може бути – починаючи від хуліганства, в контексті страшенної нелюбові до Києво-Могилянської академії, і конкретно, щоб зашкодити власне будь-якому кандидату. Як Сергію Мироновичу (Квіту – 24 канал), так і мені", – сказала доцентка.

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Вона додала, що звучала навіть версія щодо того, що мовитись може про вплив або втручання послідовних і різноманітних акцій зі замінуваннями та іншими діями подібного характеру – щоб показати загрозу суспільному життю Києва і не тільки.

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Скандальні вибори в Могилянці: коротко