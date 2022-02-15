У своєму телеграм-каналі Шкарлет написав, що у межах проєкту придбано 62 674 ноутбуки. Проте, за підрахунками МОН влітку 2021 року, понад 105 тисяч вчителів не мали свого комп’ютера в школі.

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Міносвіти для свого розрахунку відняло від кількості вчителів кількість комп’ютерів у школах, які не використовуються або не розміщені в кабінетах інформатики. Тобто, школам для забезпечення відповідності 1 ноутбук на одного вчителя не вистачає щонайменше 42 тисячі ноутбуків.

До того ж, ця цифра може бути дещо більшою, оскільки МОН при підрахунку врахувало не всіх педагогів. Зокрема, оминули вчителів музики, фізкультури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, захисту Вітчизни та інформатики.

Окрім того, Шкарлет пише, що всі вчителі забезпечені саме ноутбуками. Але підрахунок кількості вчителів без комп’ютерів враховував як портативні, так і непортативні комп’ютери.

У своїй заяві про те, що 62 тисячі ноутбуків повністю покривають потребу вчителів, міністр міг посилатися на звіти від ОДА та КМДА. Їх влітку 2021 року Мінцифрі надавали місцеві управлінці. У них враховувалися всі комп’ютери, які не залучені в господарську діяльність школи.

Тобто, заява Сергія Шкарлета може бути правдивою, лише якщо для підрахунку враховувати комп’ютери в кабінетах інформатики.

Середня вартість одного ноутбука склала 17,8 тисячі гривень. Дивіться, де та скільки ноутбуків отримали педагоги в кожній області – за посиланням.

Раніше Шкарлет розповідав, що понад 73 мільйона гривень зекономлених коштів із закупівлі ноутбуків буде спрямовано на придбання шкільних автобусів та створення належних санітарно-гігієнічних умов у школах. Наприклад, на цю суму можна буде придбати близько 50 автобусів для опорних шкіл.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що всіх українських вчителів забезпечать новими ноутбуками. І якщо у 2021 їх отримали понад 60 тисяч педагогів, то вже до 2023 року кожен вчитель матиме ноутбук. Деталі – читайте у статті.