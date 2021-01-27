Наслідки локдауну: причини, чому дитина не хоче йти до школи та як це змінити

Через карантин діти частково полюбили школу та очне навчання, і тепер вони залюбки рвуться в класи до однолітків. Але що робити, якщо дитина не хоче йти до школи? Читайте кілька причин та порад, що в такому випадку робити батькам.

Джерело: "Освіторія"

Психологиня Олена Шамрай дала поради батькам, які не знають, як допомогти дитині "влитися" в навчання після локдауну. Особливо, якщо дитина навіть не хоче йти до школи та сумує через це.

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Перш за все, батькам важливо знати, які причини до цього призводять. Адже тут точне визначення проблеми – це вже велика частина її вирішення.

Чому дитина не хоче йти до школи та як це змінити

Комп’ютерна залежність

Іноді діти мріють, аби все їх життя перемістилося у віртуальну дійсність. В таких випадках малеча взагалі не хоче відриватися від планшета, смартфона чи ноутбука, а реальність здається нудною.

В таких випадках дистанційка сприймається теж майже як чергова гра. Але у цьому немає нічого поганого якщо дитина ще в початковій школі. Але тут варто, щоб і спілкування, прогулянки, спорт, шкільне життя теж цікавили.

Щоб виправити цю проблему, батькам доведеться витратити на дитину значно більше часу, ніж зазвичай. До прикладу, запропонуйте відпочинок на свіжому повітрі, пройдіть разом майстер-клас, займіться хобі тощо. А ґаджети тимчасово обмежте.

Не підходить режим

Інколи причина дуже проста – повернення до школи асоціюється з ранніми підйомами, а дитина дуже любить поспати. Або можливо, до школи треба добиратися понад годину.

Якщо немає змоги це змінити, то варто хоча б прослідкувати, щоб учень висипався. Інколи у 1 – 2 класі варто навіть ввести денний сон.

Страх низьких оцінок

У початковій школі більшість маленьких учнів упевнені, що будуть відмінниками. Тому перший негативний досвід, звісно, розчаровує. Особливо якщо вчитель дорікає невдачами чи соромить при інших.

Але справжній страх, аж до небажання ходити до школи, розвивається лише якщо за погані оцінки сварять або карають вдома. Особливо важко, якщо батьки не займаються з дитиною.

В такому разі батькам треба знизити вимоги до дитини та орієнтувати її на компетенції, а не оцінки, допомогти розібратися з прогалинами у знаннях.

Конфлікт з однокласником чи вчителем

Найтиповіша причина для підлітків – сварка з кимось. Це може зробити тяжким перебування в колективі. Особливо, якщо школяр може не зійтися характером з учителем.

Тоді спробуйте дізнатися, що відбувається. Якщо існує довіра в родині, то після делікатних запитань підліток розповість про це. Можливо, знайдеться спосіб розв’язати конфлікт чи змиритися з байдужістю колишнього друга. Поради батьків можуть стати в пригоді.

Булінг

Найгірший випадок, чому дитина не хоче йти до школи – якщо в класі булінг. І навіть якщо вона не жертва знущань, а й свідок, якого не чіпають, але який не знає, що робити. Бо бачити, як на твоїх очах когось ображають, теж важке переживання.

Тут зрозуміти ситуацію можна, якщо терпляче та доброзичливо розпитати, як спілкуються діти на перерві, кого в класі бояться, з ким хочуть і з ким не хочуть грати та чому, як жартують одне над одним.

Якщо йдеться про булінг, то батьки повинні звертатися до вчителів. Адже зараз закон про запобігання булінгу та цілий алгоритм, як діяти.



Явище булінгу в українських школах не нове / Інфографіка 24 каналу

Перенавантаження

Навіть якщо уроки дистанційно проходили в повному обсязі, то гуртків та додаткових занять під час локдауну точно не було. Це все може дуже перезавантажити дитину.

Тому якщо навіть двох тижнів не вистачає на відпочинок, то кількість секцій та гуртків варто терміново зменшити.