Останнім часом в українських школах все частіше зустрічаються випадки насильства. Днями на Львівщині зі скандалом звільнили сільську вчительку після оприлюднення у мережі відео, на якому видно, як вона застосовує фізичну силу щодо одинадцятирічного учня. Чому існує жорстоке поводження в школах та яке покарання чекає за булінг?

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів виданню DW про булінг в українських школах, ефективність покарання за цькування та відеофіксацію у класах як спосіб попередити агресію.

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Чому в українських школах існує булінгу

За словами Сергія Горбачова, агресія зростає всюди, і школа, на жаль, не виняток. Поки в Україні немає сформованого громадянського суспільства, яке базується на розумінні прав іншої людини, на суттєві позитивні зрушення годі й очікувати.

Ви згадали про нещодавній випадок на Львівщині. Така поведінка вчительки абсолютно неприпустима. Але чи Ви звернули увагу на коментарі під цим відео? Адже там чимало дописів, які виправдовують такий "спосіб виховання"! Серед них і батьки, і це дійсно велика проблема,

– вважає освітній омбудсмен.

Горбачов розповів, що до нього, як до омбудсмена, досить часто звертаються з подібними проблемами.

Які методи у спілкуванні між вчителями та учнями вважаються припустимими, а які – ні? "Вичерпний перелік дати неможливо, адже методів спілкування вчителя з учнями чимало. Головне – щоб спілкування базувалося на повазі до особистості та справедливій вимогливості вчителя", – запевнив Горбачов.

Він вважає, що такі "методи покарання" через цькування, приниження чи фізичне покарання, неприпустимі в принципі.

За словами Горбачова, це навіть не розглядається як взагалі можливий варіант нормального спілкування між вчителем і учнем. Виведення з класу, запотиличники чи стусани абсолютно неприпустимі.

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Чому жорстоку поведінку вчителів виправдовують

"Я не знаю, у якій країні фіалкових фей жили раніше люди, які стверджують, що не існувало неповаги до вчителя у радянській школі. Я закінчив школу у 1976 році, почав працювати вчителем у 1984 і глибоко переконаний, що все залежить від учителя", – каже освітній мбудсмен.

На його думку, завжди були вчителі, яких поважали, і з їхньою думкою рахувалися діти. Але також були ті, які не дуже мали авторитет.

Усе залежить від того, наскільки вчитель готовий професійно та психологічно до роботи в таких непростих умовах, бо робота вчителя – дуже складна,

– додає Горбачов.

Покарання за булінг

Загалом у відкритому реєстрі судових рішень за словом "булінг" можна знайти майже 750 судових рішень. Але велика проблема у тому, що закон недосконалий, він розглядає випадки булінгу лише у тих ситуаціях, коли там задіяна неповнолітня особа.



Булінг в школі / Фото racurs.ua

Тому, наприклад, студенти, які переважно є повнолітніми, залишаються поза межами правового захисту в випадках булінгу. І це треба змінювати. Передбачене законом покарання за булінг сьогодні – це штрафи або громадські роботи.

Також непоодинокі ситуації булінгу між дорослими людьми. Так, іноді вчителі стають об'єктом булінгу від батьків учнів.

Що у таких випадках робити учителям? Горбачов запевнив, що варто подати заяви до поліції за хуліганство та спробувати звернутися до кіберполіції.

Освітній омбудсмен каже, що виправити ситуацію допоміг би відеонагляд. Є стаття 34 Конституції України, яка забезпечує право кожної людини вільно збирати і розповсюджувати інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом. Тому, якщо діти використовують гаджети для фіксації будь-яких дій під час занять саме з цією метою – це законно.

Гучні випадки насильства у школах

У школі в селі Потеличі на Львівщині вчителька декілька разів вдарила по голові шестикласника у присутності всього класу. Педагогиня при цьому казала учню: "Яке ти маєш право? Я підійшла вас розборонити, правда? А не ти маєш до мене говорити "Чого ти сюди прийшла?".

На Рівненщині викладач відверто знущався над підлітками. За запізнення учні змушені присідати 50 разів з обважнювачем — важким металевим муляжем снаряда. Деталі та відео інциденту – дивіться тут.

У школі Кропивницького спалахнув скандал з вчителькою, яка з криками та приниженнями навчала молодших школярів у групі продовженого дня. Крім того, вона завжди ображала та принижувала дітей.

У соцмережі оприлюднили відео з жорсткою бійкою школярок у Рівному. Семикласниця тягала іншу ученицю за волосся, а потім повалила на землю і била руками та ногами. А все через те, що та, начебто, розповсюджувала про неї плітки. Відео бійки – дивіться тут.

А в селі Холодній Балці на Одещині учень 6 класу зламав ногу, коли грав з однолітками у футбол після уроків. Але вчителька замість того, щоб надати першу допомогу школяреві, наказала винести його за територію школи.