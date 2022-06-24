Про це 24 каналу розповіла народна депутатка Наталія Піпа. Вона також зазначила, що теж є у складі цієї групи, разом із львівськими вчителями, ми так само склали рекомендації. МОН розглядав окремо наші рекомендації і робоча група відповідно голосувала за зміни.

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Сама робоча група дуже активна – вони прийняли рішення про виключення всіх російських письменників із навчальної програми, зазначає нардепка.

"Російська література вчить вбивати або бути жертвою, яскравий приклад – твори Достоєвського. Тематика російської літератури виходить із їх ментальності – ти можеш бути або вбивцею, або жертвою", – говорить представниця "Голосу" у Верховній Раді.

Попри все це, поточний міністр освіти заявив, що потрібно у рамках шкільної програми залишати Льва Толстого. Нас зараз знову чекає дуже гостра дискусія,

– зазначає Наталія Піпа.

Щодо передруку підручників – мабуть встигнуть лише віддрукувати для 9 класу і це дуже оптимістичний прогноз, зазначає народна депутатка.

За словами народної обраниці, все можна звести до одного – російські поети не є настільки талановитими і це факт. Коли ми говоримо про романтизм і Пушкіна, то Байрон набагато кращий представник течії романтизму.

Одне відомо точно – навчальні програми будуть змінені і якщо там ще буде Пушкін, вчитель сміливо може подавати до вивчення Байрона, каже Наталія Піпа. За її словами, Міністерство видало рекомендацію щодо заміни на усі твори, які мають український переклад та є в інтернеті.

Заборона на ввезення книг з творами російських громадян

Відповідно до законопроєкту, з 1 січня 2023 року до України буде заборонене випуск, ввезення та поширення видань, які містять твори громадян Росії.

Друковану продукцію, яка підпадає під нововведення можна буде ввозити з-за кордону фізичним особам лише за умови, що ця продукція відповідає трьом критеріям:

ця продукція є частиною ручної поклажі або супровідного багажу;

кількість примірників – не більше 10 одиниць;

вона не є в Реєстрі друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Що важливо – нові вимоги щодо книжкової продукції також стосуються до електронних видань та аудіокниг.

Рада заборонила російську музику

Також на засіданні Верховної Ради 303 народні депутати підтримали законопроєкт про заборону російської музики в громадських місцях та в медіа.

У Раді також вирішили створити перелік російських артистів, на яких не поширюється заборона. Йдеться про тих музичних виконавців, які засуджують збройну агресію Росії проти України. Відповідний перелік виконавців вестиме й оновлюватиме РНБО.

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