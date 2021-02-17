Депутати зібрали підписи щодо скасування призначення Сергія Шкарлета міністром освіти

Народні депутати планують направити до Конституційного суду подання щодо скасування постанови Ради про признання Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Вони вже зібрати для цього 45 необхідних підписів.

Заступниця голови партії "Голос" написала, що станом на 17 лютого вони вже мають 45 підписів народних депутатів. Але звернення до Конституційного суду планують передати з 22 лютого, тому деякі нардепи ще можуть долучитися.

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Серед партій, які підписали звернення:

"Голос";

"Європейська солідарність";

кілька депутатів-мажоритарників.

Представники інших політичних партій не поставили підписів під цим поданням. Але 45 підписів – цього достатньо, щоб направити звернення до Конституційного суду, тому в принципі у нас уже достатньо підписів,

– зазначила Совсун.

За її словами, у зверненні депутати закликають Конституційний суд скасувати постанову Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. А все через те, що під час прийняття рішення був порушений закон щодо особистого голосування.

"Звернення до КС планують передати з 22 лютого. Ми даємо ще шанс до кінця тижня іншим депутатам продемонструвати свою політичну позицію щодо кнопкодавства", – наголосила Совсун.

Вона вважає, що це питання стосується не так Сергія Шкарлета, як того, наскільки парламент готовий дотримуватися законів, які сам і ухвалює.

Що відомо про призначення Шкарлета міністром освіти

17 грудня Рада підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет двічі не підтримав відповідне подання. Присягу Шкарлет складав під крики "Ганьба!".

Партія "Голос" одразу заявила про випадок кнопкодавства під час голосування за міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу.