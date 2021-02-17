Депутати зібрали підписи щодо скасування призначення Сергія Шкарлета міністром освіти
Народні депутати планують направити до Конституційного суду подання щодо скасування постанови Ради про признання Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Вони вже зібрати для цього 45 необхідних підписів.
Джерело:фейсбук Інни Совсун
Заступниця голови партії "Голос" написала, що станом на 17 лютого вони вже мають 45 підписів народних депутатів. Але звернення до Конституційного суду планують передати з 22 лютого, тому деякі нардепи ще можуть долучитися.
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Серед партій, які підписали звернення:
- "Голос";
- "Європейська солідарність";
- кілька депутатів-мажоритарників.
Представники інших політичних партій не поставили підписів під цим поданням. Але 45 підписів – цього достатньо, щоб направити звернення до Конституційного суду, тому в принципі у нас уже достатньо підписів,
– зазначила Совсун.
За її словами, у зверненні депутати закликають Конституційний суд скасувати постанову Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. А все через те, що під час прийняття рішення був порушений закон щодо особистого голосування.
"Звернення до КС планують передати з 22 лютого. Ми даємо ще шанс до кінця тижня іншим депутатам продемонструвати свою політичну позицію щодо кнопкодавства", – наголосила Совсун.
Вона вважає, що це питання стосується не так Сергія Шкарлета, як того, наскільки парламент готовий дотримуватися законів, які сам і ухвалює.
Що відомо про призначення Шкарлета міністром освіти
- 17 грудня Рада підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет двічі не підтримав відповідне подання. Присягу Шкарлет складав під крики "Ганьба!".
- Партія "Голос" одразу заявила про випадок кнопкодавства під час голосування за міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу.
- Проте відео, на якому зафіксували факт кнопкодавства за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки, зникло.
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