Комітет із питань регламенту та депутатської етики не розглядатиме кнопокодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета. Це мотивують тим, що є важливіші справи.

Представники "Опозиційної платформи – За життя" захищають своїх "кнопкодавів". Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка від партії "Голос" Інна Совсун.

Актуально Після скандального призначення Шкарлета в Раді посилять відповідальність за кнопкодавство

Я розумію позицію ОПЗЖ, вони захищають своїх кнопкодавів. Частина "слуг народу" заявили, що для них це витрачання часу, і у них є важливіші справи. Непогано, чи не так,

– наголосила Совсун.

Що ще сказала Совсун

Згодом вона оприлюднить матеріали, які відмовився розглядати Комітет.

Партія "Голос" подає відповідну заяву до правоохоронних органів.

Зверніть увагу! Верховна Рада 17 грудня призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Його кандидатуру підтримали 226 народних депутатів. Детальніше читайте тут.