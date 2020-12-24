"Є важливіші справи": нардепи не розглядатимуть кнопкодавство під час голосування за Шкарлета
Комітет із питань регламенту та депутатської етики не розглядатиме кнопокодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета. Це мотивують тим, що є важливіші справи.
Представники "Опозиційної платформи – За життя" захищають своїх "кнопкодавів". Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка від партії "Голос" Інна Совсун.
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Я розумію позицію ОПЗЖ, вони захищають своїх кнопкодавів. Частина "слуг народу" заявили, що для них це витрачання часу, і у них є важливіші справи. Непогано, чи не так,
– наголосила Совсун.
Що ще сказала Совсун
- Згодом вона оприлюднить матеріали, які відмовився розглядати Комітет.
- Партія "Голос" подає відповідну заяву до правоохоронних органів.
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