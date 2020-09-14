У Верховній Раді хочуть заслухати в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, щоб поставити йому питання про заробітну плату вчителів та роботи шкіл під час карантину.

Про це сказав глава парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради, передає 24 канал.

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За його словами, вчителі через карантин опинилися у непростій ситуації, тож, можливо, варто запросити виконуючого обов’язки міністра освіти на годину запитань до уряду.

Зокрема, нардепи хочуть заслухати Сергія Шкарлета щодо зміни оплати роботи вчителів та віддаленої роботи шкіл в умовах карантину. Вони хочуть дізнатися, як очільник МОН хоче вирішити питання щодо зміни оплати зарплати вчителям і забезпечення шкіл необхідними умовами роботи під час карантину.

"Зараз школи починають закриватися, переходити на режим віддаленої роботи, тому є різні думки щодо того, наскільки ефективно працює віддалена система освіти", – підкреслив Разумков.

До слова, раніше Шкарлет заявив, що ставка зарплати вчителя збільшиться. Зокрема станом на 1 січня 2021 року вона становитиме 6461 гривень, а на 1 липня – вже близько 7 тисяч гривень.

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Раніше освітяни запротестували через те, що МОН без погодження розробило проєкт концепції реформування оплати праці вчителів та працівників освіти. Проте, за словами профспілки, від цього зарплата працівників освіти може зменшитися.

Проте, у Міністерстві наголосили, що пропозиції щодо реформування оплати праці вчителям не є підготовленим проєктом Концепції, а лише розглядаються.

Окрім того, до карантину 74 тисячі молодих вчителів, які мають стаж роботи до 10 років, у 2020 році мали б отримати по 21 тисячі гривень разової щорічної допомоги. Однак, в оновленому "антикризовому" бюджеті на 2020 рік обіцяних раніше "підйомних" грошей немає.