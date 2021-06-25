Шестеро найкращих авторів отримають стипендію на 5 семестрів навчання на магістерській або докторській програмі. Оцінюватимуть, зокрема, оригінальність та нестандартність мислення.

До теми Як вступити до закордонного вишу: альтернатива ЗНО у країнах Європи

Основна увага під час відбору переможців буде також спрямована на:

глибину розкриття обраної теми;

композиційну цілісність;

грамотність викладу.

Що відомо про Український Вільний Університет УВУ – це перший вищий навчальний заклад і друга наукова установа української еміграції за кордоном. Це приватний виш, який є не тільки одним із найстаріших навчальних закладів Німеччини, але і єдиним навчальним закладом поза межами України з українською мовою викладання.

Умови участі у конкурсі

Учасникам необхідно написати есей на одну з трьох запропонованих тем:

"Україна в контексті міжнародної безпеки" – для напрямків політологія, міжнародні відносини, право. "Україна і Європа у контексті гуманітарних студій" – для напрямків культура і мистецтво, мовознавство, літературознавство, історія та психологія. "Україна і Угода про асоціацію з ЄС" – для напрямків економіка, політологія та право.

Мова написання може бути українською або англійською, обсяг – від 15 до 25 сторінок А4 та цитування джерел відповідно до міжнародних академічних стандартів. Від одного автора прийматиметься лише одна робота. З детальними вимогами можна ознайомитись на сайті вишу.

Надіслати есей потрібно на електронну пошту info@ufu-muenchen.de до 31 липня 2021 року. Результати оголосять на офіційному вебсайті УВУ та на сторінці вишу у фейсбук.

Конкурс есеїв в українському університеті Німеччини / Фото Український Вільний Університет