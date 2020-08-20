Поділ на групи та зміна дзвінків: у Чернівцях школи готуються до початку навчального року. Нововведення диктує пандемія. Мовиться про антисептики, розмежування, оновлений розклад та графік відвідування буфету, маршрути пересування по школі.

Яким буде навчання в новому навчальному році в умовах пандемії та чи готові школи Чернівців до 1 вересня – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Чернівці зараз перебувають у помаранчевій зоні. Відтак у місті діють свої правила, аби навчання було якісним та безпечним. З першого вересня батькам не дозволятимуть заходити в школу.

Всі учні повинні дотримуватись дистанції. На підлозі навіть з'явились червоні наліпки. Контролюватимуть цей процес педагоги.

У нашому закладі є маршрут руху учнів. Кожен клас має певний маршрут на урок, на перерві – до їдальні,

– розповіла керівниця НВК "Берегиня" Галина Капустяник.



Для учнів проклали спеціальний маршрут руху на підлозі / Скриншот з відео

Класи провітрюватимуть впродовж 10 хвилин. Кожен вчитель матиме 2 контейнери: для чистих та використаних масок. Для наймолодших учнів придумали вказівники – де і як присісти за партою.

"Аби дитина могла вільно орієнтуватись у класі і не розгубилась, де вона має сісти. Ми зробили такі наліпки, і перед початком будемо їх розкладати з дотриманням дистанції. Дитина побачить – і там сяде", – пояснила вчителька першого класу Леся Якубчак.



Спеціальні наліпки на партах учнів / Скриншот з відео

У великих класах, де понад 30 учнів, планують ділити їх на 2 групи і застосовувати так звану змішану форму навчання – очну та онлайн. Одного дня працюватиме перша підгрупа, а друга – вивчатиме матеріал дистанційно. Наступного дня – навпаки.

Аби уникнути скупчення дітей у коридорах у момент початку уроку та виходу на перерву – змінили графіки дзвінків.

Наприклад, 1 – 5 класі приходитимуть на 8:30, а 6 – 9 – на 9:30. Будуть тільки дзвінки на уроки. Давати дзвінки з уроків ми не будемо.Кожен педагог стежитиме за своїм графіком,

– зазначила керівниця НВК "Берегиня".

Водночас кожен заклад має бути гнучким до термінових змін. Педколектив має право сам багато чого вирішувати, головне правило – якісне та безпечне навчання.

"Бачимо формат очно-дистанційний. А чи це буде певна кількість уроків, чи окремий день, чи якийсь період, чи погрупове навчання – це рішення приймає заклад", – повідомила заступниця начальника управління освіти Чернівців Олена Кузьміна.

Перевірки та розробка плану дій у кожній школі триватимуть до 25 серпня.

Як працюватимуть школи з 1 вересня

З 1 вересня учні підуть до школи, попри пандемію COVID-19. Однак у деяких освітніх закладах навчання проводитимуть очно, а в інших – змішано або дистанційно.

Все залежатиме від епідемічної ситуації в регіоні. Так, школи не працюватимуть лише в тих містах чи районах, де буде встановлений червоний рівень небезпеки – для школярів там будуть вводити двотижневий карантин.



Вимоги до роботи шкіл в Україні / Інфографіка 24 каналу