Заощаджувати гроші та планувати своє майбутнє – звичка далеко не кожного українця. Однак у перспективі на Україну чекає ще низка реформ, яка просто змусить громадян дбати про власне здоров’я, добробут сім’ї та фінансові перспективи завчасно.

Неефективна солідарна система державного пенсійного забезпечення вже давно не є гарантією безтурботного майбутнього, і саме у цій галузі очікуються основні зміни. Освіта 24 за підтримки партнера Canon зібрала всю корисну інформацію про накопичувальні фінансові програми, якими варто скористатися вже у молодому віці, щоб згодом не опинитися у безвихідних ситуаціях.

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Для чого потрібні накопичувальні програми

Як правило, у класичному розумінні накопичувальні програми мають дві складові – заощадження і страховий захист. Укладаючи поліс накопичувального страхування, клієнт передусім планує фінансово забезпечити себе у майбутньому.

Крім накопичення, важливою складовою такого поліса є захист від низки ризиків, адже кожен такий договір передбачає можливість смерті застрахованої особи з будь-якої причини. Це означає, що в разі втрати годувальника, його родина не залишиться без коштів. Клієнт може поповнити перелік ризиків, додавши туди також важкі хвороби.

Після закінчення терміну дії договору клієнт отримує гарантований накопичений капітал з інвестиційним доходом і може вибрати зручний для себе спосіб виплати – отримати всю суму відразу або у вигляді систематичних виплат.

Фінансові накопичення / Фото Pexels

В останні роки такі накопичувальні програми стають все більш важливим сегментом в соціальній системі держави та, особливо, у пенсійному забезпеченні. Його головним завданням є не тільки страхування безпосередньо життя людини, але також і збереження її матеріального благополуччя з точки зору накопичення капіталу.

Накопичувальні фонди вберігають гроші свого клієнта від можливих потрясінь і нестабільності на фінансових ринках, які могли б зашкодити його заощадженням.

Хто займається накопиченнями

Громадяни західних країн давно перейшли на приватне забезпечення свого майбутнього, відкладаючи з молодого віку частину зарплати та інших доходів в недержавні пенсійні фонди – НПФ.

Для американців та європейців біржові зведення про зростання або падіння цін на акції – буденна справа. Річ у тому, що НПФ вкладають отримані від їх учасників кошти в цінні папери, щоб отримувати від цього прибуток. НПФ вважаються найбільшими світовими інвесторами, де обертаються трильйони доларів.

Для багатьох це буде несподіванкою, але в Україні НПФ існують вже понад 15 років. У країні налічується 62 НПФ, 20 з яких – з активами понад 10 мільйонів гривень. Згідно з офіційною статистикою, на початок 2019 року їхніми учасниками були 855 тисяч осіб із загальним обсягом коштів понад 2,7 мільярда гривень.

Біржові зведення / Фото Pexels

Що таке НПФ

В Україні роботу НПФ регулює закон "Про недержавне пенсійне забезпечення". НПФ – це юридична особа зі статусом неприбуткової організації, яка діє винятково для накопичення пенсійних внесків на користь учасників фонду та управління цими активами шляхом інвестування.

Фонд здійснює виплати його учасникам в порядку, зазначеному в законі. НПФ бувають відкриті, корпоративні та професійні. У відкритий фонд можуть робити внески всі охочі, в корпоративний – співробітники конкретних роботодавців, а професійний фонд призначений для профспілок.

Як стати учасником фонду

Учасниками НПФ можуть бути українці, іноземці та особи без громадянства. Внески можна робити в кілька фондів одночасно. Сплачувати внески в НПФ на користь конкретної людини також може компанія, де вона працює, або профспілка.

Є можливість укладення публічного або цифрового контракту. У такому випадку учасник НПФ отримує лише повідомлення з реквізитами рахунку і логін з паролем для входу у свій кабінет на сайті фонду.

У контракті потрібно вказати обрану учасником схему, період дії контракту, умови його зміни та розірвання, порядок розрахунків між НПФ і його учасником у разі дострокового виходу з контракту або ліквідації фонду, права та обов'язки сторін, розмір внесків з умовами їх зміни.

Види контрактів / Фото Pexels

До копії контракту учаснику надаються пам'ятка з роз'ясненнями основних положень контракту і копія зазначеної в контракті пенсійної схеми. Також вкладник може попросити надати йому копію статуту НПФ.

Пенсійні схеми встановлюють умови пенсійного забезпечення. Учасник може вибирати і змінювати схеми раз на пів року. НПФ можуть виплачувати гроші протягом певного періоду або видати учаснику всю суму відразу.

Роздрукуйте та уважно перечитайте умови контрактів кількох НПФ, щоб знайти найкращий варіант для своїх фінансових накопичень. У цьому допоможуть принтери Canon серії MegaTank, які є дуже економними. Собівартість друку однієї сторінки А4, за умови використання оригінальних чорнил, становить усього 46 копійок з урахуванням паперу.

Принтери Canon серії MegaTank / Фото Pexels

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Скільки грошей отримують вкладники

Розмір виплат залежатиме від того, скільки коштів є на індивідуальному рахунку вкладника НПФ, а також від тривалості виплат і формули розрахунку розміру виплат на конкретний термін згідно з методикою, затвердженою Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.

Недержавні пенсійні накопичення учасник буде отримувати в разі досягнення пенсійного віку, визнання його непрацездатним, підтвердженого критичного стану здоров'я, виїзду на ПМП в іншу країну або смерті.

Пенсійний вік вказується в контракті за заявою вкладника НПФ, але в такому випадку він не може бути нижчим за пенсійний вік, встановлений законодавством, більш ніж на десять років.

Виплати після закінчення терміну дії договору / Фото Pexels

Ризики НПФ

НПФ – це не банк олігарха і не "одноденка". Принаймні, в Україні складно знайти негативні кейси, пов'язані з умовним банкрутством таких фондів.

Є кілька аргументів на їх користь:

для НПФ недержавне пенсійне забезпечення – профільна діяльність;

активи НПФ і його учасників розділяються, щоб запобігти банкрутству фонду;

якщо НПФ ліквідують, гроші учасників з особистих рахунків переказують в інший фонд, банк або страхову організацію, зазначені в їхніх заявах;

обсяги виплат чітко відповідають сумі коштів, зазначеній на індивідуальному рахунку учасника фонду;

вартість послуг НПФ жорстко регулює держава.

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