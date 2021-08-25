Нагадує невдалий ребрендинг ПТУ, – експерт назвав головні помилки реформи НУШ

Освітній експерт Віктор Громовий вважає однією із фатальних помилок, зробленої у процесі реформи "Нової української школи", перетворення гімназії на проміжну ланку між початковою і старшою школою.

За його словами, в Україні стає все більше гімназій. "Незабаром всі середні школи називатимуться гімназіями. Та чи змінить це суть?", – каже Громовий.

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Колишній очільник УЦОЯО Ігор Лікарчук каже, що вже безліч разів за роки незалежності змінювали назви й тасували типи шкіл. "Але сенсу з того перейменовування чи зміни назв немає. Зате є видимість реформ", – запевняє він.

Віктор Громовий наголосив, що те, що відбулось зараз, нагадує невдалий ребрендинг ПТУ.

Що змінилось від того, що їх перейменували у професійні ліцеї? Нічого! Зараз ми просто вдруге вбили гімназійну освіту в Україні, яка так важко відновлювалась у 90-ті роки. Вбили шляхом тотальної "гімнаїзації" усіх шкіл,

– заявив експерт.

Навіщо так зробили? За його словами, є чудовий принцип – не чіпай.

На питання "Чому керівництву спала на думку нестандартна ідея про те, що гімназія – це проміжна ланка між початковою і старшою школою?", Громовий відповідає:

По-перше, ми просто змавпували польські "реформи".

"Є лише одне але: у Польщі це не виправдало себе, і там вже відмовились від міксу двох моделей загальної середньої освіти – французької (ліцейної) і німецької (гімназійної). Перейшли на французьку модель, тож гімназія там зникла взагалі", – додає експерт..

По-друге, далась взнаки стара пристрасть до імітації бурхливої діяльності.

"Зміна вивіски без зміни змісту – це один із типових різновидів такої псевдо діяльності. Ми ж чудово розуміємо, що чи не єдиною справжньою метою цієї метушні є виправдання сенсу існування різноманітних освітянських "контор", – каже Громовий.

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На думку експерта, зараз здійснюються 5 кроків до знищення повноцінної гімназійної освіти в Україні:

Зробити всі школи ІІ ступеня гімназіями.

Перетворити гімназію на проміжну ланку між початковою і старшою школою.

Навісити всім гімназіям територію обслуговування.

Ліквідувати можливість відбору обдарованих та здібних дітей до гімназії.

Провести кампанію з дискредитації самої ідеї гімназійної освіти.

Віктор Громовий наголошує, що сьогоднішні гімназисти живуть в іншому світі, який сильно відрізняється як від того, у якому жили їхні далекі попередники зі старої гімназії.

До слова, школи в Україні, згідно з реформою НУШ, будуть переформатовуватися:

1 – 4 класи – це буде початкова школа,

5 – 9 класи – стануть гімназіями,

10 – 12 класи – буде профільна освіта (створять ліцеї).

Зазначимо, що ліцеї функціонуватимуть як окремі заклади освіти. Але нова система остаточно має запрацювати лише від 2027 року. А у найближчі роки учні після 9 класу й надалі вчитимуться у своїх школах.