"Нафтогаз" обіцяє забезпечити газ школам, дитсадкам і лікарням по 13,7 гривні

Школи, дитячі садки та лікарні – тобто, бюджетні організації – зможуть купити газ по 13,7 гривні за кубометр. Це без урахування податку на додану вартість та ціни транспортування.

Щонайменше, так пообіцяли у "Нафтогазі" 12 жовтня. У компанії кажуть, що зроблять все можливе для гарантування стабільної роботи залежної від держбюджету інфраструктури.

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Бюджетним організаціям продаватимуть газ дешевше ринкової ціни

У "Нафтогазі" кажуть, що паніка у Європі через ціни на паливо призвела до нової реальності – життя із відключеним опаленням. В Україні офіційний старт опалювального сезону також не за горами – через кілька днів.

Знайти на ринку газ за ціною, нижчою від 30 – 45 гривень за кубометр, запевнили у "Нафтогазі", майже нереально.

Деякі постачальники навіть відмовляються від раніше взятих на себе контрактних зобов'язань, якщо у них була прописана нижча ціна.

А проте "Нафтогаз" називає себе "соціально відповідальною компанією, яка з розумінням ставиться до проблем бюджетників". Тож там обіцяють зробити все, щоб соціальна інфраструктура працювала стабільно.

Ми пропонуємо бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, які фінансують з державного або місцевих бюджетів, купити газ для виробництва тепла за ціною 13,7 гривні за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 гривні),

– мовиться у заяві компанії.

Про прибуток, пишуть у "Нафтогазі", тут навіть не мовиться: "Для нас вкрай важливо, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно і школи, лікарні та інші бюджетні установи, громади точно були з теплом".

Чому бюджетні установи досі не уклали контракт на постачання газу

У ньому пропишуть фіксовану ціну, не буде вимоги банківської гарантії, і дозволять відтермінування платежу.

Президент Зеленський та місцеві адміністрації уклали меморандум про пільгові тарифи на газ, які забезпечить "Нафтогаз" через "Нафтогаз Трейдинг". З ним бюджетні установи мали б укладати договори, як пише "Економічна правда", але це можна зробити за законом тільки через проведення тендерів.

А проте "Нафтогаз Трейдинг" в зазначених тендерах участі не бере. Інші ж постачальники забезпечити посильну для бюджетних установ ціну на газ не можуть.

Тож наразі школи й лікарні змушені оголошувати тендери з очікуваною ціною газу в діапазоні 30 – 35 гривень за кубометр, що потребуватиме значно більше грошей, ніж місцеві бюджети можуть собі дозволити.

Повний текст повідомлення компанії "Нафтогаз" у фейсбуці:

Школи, дитячі садки, лікарні зможуть купити газ по 13,7 гривні за кубічний метр (без ПДВ та транспортування).

У Європі паніка через захмарні ціни на блакитне паливо, подекуди людям доводиться жити в новій реальності – з відключеним опаленням.

В Україні до старту опалювального сезону залишились лічені дні. Бюджетні організації можуть купувати газ у будь-яких постачальників, але сьогодні знайти газ за ціною нижче, ніж 30 – 45 гривень за 1 кубометр – неможливо. Або ж взагалі постачальники відмовляються від зобов’язань за вже укладеними контрактами з нижчою ціною.

Нафтогаз – соціально відповідальна компанія, яка з розумінням ставиться до проблем бюджетників і робить все необхідне для забезпечення і підтримки стабільної роботи соціальної інфраструктури.

Ми пропонуємо бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, купити газ для виробництва тепла за ціною 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 гривні). Ця ціна більш ніж вдвічі нижча за поточну місячну спотову ціну газу.

Контракт укладається на термін 15 місяців (до кінця 2022 року) і має багато переваг: фіксована ціна, відсутність вимоги банківської гарантії, відтермінування платежу.

Компанія не розраховує на отримання прибутку в межах цієї пропозиції. Але для нас вкрай важливо, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно і школи, лікарні та інші бюджетні установи, громади точно були з теплом.