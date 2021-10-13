Щонайменше, так пообіцяли у "Нафтогазі" 12 жовтня. У компанії кажуть, що зроблять все можливе для гарантування стабільної роботи залежної від держбюджету інфраструктури.

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Бюджетним організаціям продаватимуть газ дешевше ринкової ціни

У "Нафтогазі" кажуть, що паніка у Європі через ціни на паливо призвела до нової реальності – життя із відключеним опаленням. В Україні офіційний старт опалювального сезону також не за горами – через кілька днів.

Знайти на ринку газ за ціною, нижчою від 30 – 45 гривень за кубометр, запевнили у "Нафтогазі", майже нереально.

Деякі постачальники навіть відмовляються від раніше взятих на себе контрактних зобов'язань, якщо у них була прописана нижча ціна.

А проте "Нафтогаз" називає себе "соціально відповідальною компанією, яка з розумінням ставиться до проблем бюджетників". Тож там обіцяють зробити все, щоб соціальна інфраструктура працювала стабільно.

Ми пропонуємо бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, які фінансують з державного або місцевих бюджетів, купити газ для виробництва тепла за ціною 13,7 гривні за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 гривні),

– мовиться у заяві компанії.

Про прибуток, пишуть у "Нафтогазі", тут навіть не мовиться: "Для нас вкрай важливо, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно і школи, лікарні та інші бюджетні установи, громади точно були з теплом".

Важливо: контракт бюджетникам пропонують укласти на 15 місяців – до кінця 2022 року. У ньому пропишуть фіксовану ціну, не буде вимоги банківської гарантії, і дозволять відтермінування платежу.

Чому бюджетні установи досі не уклали контракт на постачання газу

Президент Зеленський та місцеві адміністрації уклали меморандум про пільгові тарифи на газ, які забезпечить "Нафтогаз" через "Нафтогаз Трейдинг". З ним бюджетні установи мали б укладати договори, як пише "Економічна правда", але це можна зробити за законом тільки через проведення тендерів.

А проте "Нафтогаз Трейдинг" в зазначених тендерах участі не бере. Інші ж постачальники забезпечити посильну для бюджетних установ ціну на газ не можуть.

Тож наразі школи й лікарні змушені оголошувати тендери з очікуваною ціною газу в діапазоні 30 – 35 гривень за кубометр, що потребуватиме значно більше грошей, ніж місцеві бюджети можуть собі дозволити.

Повний текст повідомлення компанії "Нафтогаз" у фейсбуці:

Школи, дитячі садки, лікарні зможуть купити газ по 13,7 гривні за кубічний метр (без ПДВ та транспортування).

У Європі паніка через захмарні ціни на блакитне паливо, подекуди людям доводиться жити в новій реальності – з відключеним опаленням.

В Україні до старту опалювального сезону залишились лічені дні. Бюджетні організації можуть купувати газ у будь-яких постачальників, але сьогодні знайти газ за ціною нижче, ніж 30 – 45 гривень за 1 кубометр – неможливо. Або ж взагалі постачальники відмовляються від зобов’язань за вже укладеними контрактами з нижчою ціною.

Нафтогаз – соціально відповідальна компанія, яка з розумінням ставиться до проблем бюджетників і робить все необхідне для забезпечення і підтримки стабільної роботи соціальної інфраструктури.

Ми пропонуємо бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, купити газ для виробництва тепла за ціною 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 гривні). Ця ціна більш ніж вдвічі нижча за поточну місячну спотову ціну газу.

Контракт укладається на термін 15 місяців (до кінця 2022 року) і має багато переваг: фіксована ціна, відсутність вимоги банківської гарантії, відтермінування платежу.

Компанія не розраховує на отримання прибутку в межах цієї пропозиції. Але для нас вкрай важливо, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно і школи, лікарні та інші бюджетні установи, громади точно були з теплом.