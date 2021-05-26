Надмірна кількість контрольних – не найкраще для перевірки знань після дистанційки, – Шкарлет

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що надмірна кількість контрольних робіт і тестів – це не найкращий шлях під час дистанційного навчання оцінити здобуті знання учнями. Адже це був доволі стресовий для них період.

Шкарлет наголосив, що у питанні перевірки знань треба витримувати баланс, аби не перекладати на школярів усю відповідальність за вивчення того чи іншого предмета.

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За його словами, існує чимало форм контролю засвоєних учнями знань на основі інтерактивних підходів.

Раніше міністр освіти розповів, що останні тижні діти вчилися в дистанційному режимі, і при перших виходах на очне навчання вони зіткнулися з навалом контрольних робіт.

Діти ж теж знаходяться в стресовому стані від цієї пандемії та відсутності соціалізації. Їм теж потрібен час. Не можна завалювати їх надмірною кількістю стресового навантаження,

– вважає Шкарлет.

До слова, міністр не виключає, що наступної осені школи знову частково повернуться до дистанційного навчання. Проте позиція міністерства така – дитячі садочки, спеціальні установи і учні 1 – 4 класів повинні навчитися в очному режимі.

Окрім того, у МОН заявили, що українські школи під час карантину мають самостійно ухвалити рішення про терміни завершення навчального року. Через це деякі школи за потреби можуть продовжити навчання для дітей влітку.