Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет назвав п’ять завдань, над якими зараз працює команда МОН. В першу чергу вони планують підвищити зарплату вчителям та встановити для них надбавки.

Також передбачається відновлення професійно-технічної освіти. Про це очільник Міносвіти повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Шкарлет нагадав, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив стратегічне значення освіти і науки для розвитку України. Зокрема, у 2021 році будуть збільшені видатки на освіту на 34 мільярди гривень. На 30% підвищать зарплати освітян.

За словами Шкарлета, також є підтримка ініціативи МОН щодо створення наступного року щорічної премії Президента для дітей, які отримали найвищі результати ЗНО.

Головні завдання Міносвіти

Наразі команда Міністерства освіти і науки України працює над п’ятьма важливими завданнями:

зміцнення кадрового потенціалу школи – за допомогою поетапного підвищення зарплат вчителів, встановлення надбавок за результатами сертифікації та підтримки молодих фахівців;

безкоштовне підвезення дітей і педагогів до дитсадків, шкіл і місць проживання в селі;

відновлення професійно-технічної освіти – вже представлено план модернізації, триває робота над стратегією розвитку професійної освіти;

реформування наукової сфери – ключовим питанням є визначення моделі трансформації національної та галузевих академій наук, вже працюють робочі групи;

зміна підходу держави до системи вищої освіти – триває громадське обговорення проєкту стратегії розвитку вищої освіти України до 2031 року.

До слова, під час виступу в Раді Володимир Зеленський запевнив, що після збільшення зарплат медикам, підвищать зарплати освітянам. "На початку свого шляху всі успішні країни інвестували в освіту та надали їй стратегічного значення. Україна має намагатися рухатися тим самим шляхом", – додав президент.