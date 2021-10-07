Іншими заохочувальними виплатами є винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами,виплати в межах грантів тощо.

До теми Зарплата вчителя: скільки отримують педагоги в різних країнах світу

Директори шкіл мають право в межах фонду зарплати встановлювати надбавки для вчителів. Це роблять для того, щоб стимулювати педагогів підвищувати свою професійну майстерність, працювати краще, проявляти творчий потенціал та креативність.

Наразі посадовий оклад педагогічного працівника складається з невеликої, за розміром, ставки і великої кількості надбавок і доплат, які можуть становити половину й більше зарплати вчителя.

Надбавки для вчителів: за що їх можна отримати

Горбачов нарахував понад чверть сотні різновидів надбавок та доплат. Їх перелік та розміри читайте нижче:

Стимулювальні надбавки – не мають перевищувати 50% посадового окладу.

– не мають перевищувати 50% посадового окладу. За престижність праці – від 5% до 30%.

– від 5% до 30%. Педагогічним працівникам ІРЦ – з 1 січня 2022 року надбавка не менше 25%.

– з 1 січня 2022 року надбавка не менше 25%. За апробацію НУШ – не менше 20%.

– не менше 20%. Для вчителів української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин – не менше 20%.

За вислугу років: якщо вислуга років становить понад три роки – 10%, понад 10 років – 20%, а понад 20 років – 30% посадового окладу.

якщо вислуга років становить понад три роки – 10%, понад 10 років – 20%, а понад 20 років – 30% посадового окладу. За спортивні звання: "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" – 20%, "майстер спорту міжнародного класу" – 15%, "майстер спорту" – 10% посадового окладу.

За знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10%, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15%, двох і більше мов – 25% посадового окладу (ставки заробітної плати).

За звання "Вчитель-методист", "Викладач-методист" ставки зарплати й посадові оклади підвищуються на 15%, а за звання "Старший вчитель", "Старший викладач", "Вихователь-методист", "Педагог-організатор-методист", "Старший вожатий-методист", "Практичний психолог-методист", "Керівник гуртка-методист", "Старший вихователь" – на 10%.

"Вчитель-методист", "Викладач-методист" ставки зарплати й посадові оклади підвищуються на 15%, а за звання "Старший вчитель", "Старший викладач", "Вихователь-методист", "Педагог-організатор-методист", "Старший вожатий-методист", "Практичний психолог-методист", "Керівник гуртка-методист", "Старший вихователь" – на 10%. За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР “народний” – надбавка 40%, “заслужений” – надбавка 20% посадового окладу.

України, СРСР, союзних республік СРСР “народний” – надбавка 40%, “заслужений” – надбавка 20% посадового окладу. За додаткову роботу: суміщення професій (посад), збільшення обсягу виконуваної роботи, за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за роботу в нічний час.

суміщення професій (посад), збільшення обсягу виконуваної роботи, за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за роботу в нічний час. За окремі різновиди педагогічної діяльності: класне керівництво (у 1 – 4 класах – доплата 20%, у 5 – 12 класах – 25%); перевірка навчальних робіт учнів, зошитів (1 – 4 класах – 15%, у 5 – 12 класах 10 – 20%). за керівництво предметними й методичними комісіями (10 – 15%); за роботу в інклюзивних класах (20%), за обслуговування комп’ютерної техніки (10 – 15%); за проведення позакласної роботи з учнями (10 – 40%).

Також є доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію. Вчителі отримують щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.

Є і доплати за завідування: навчальними кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками тощо (10 – 15%); кабінетами інформатики та майстернями (15 – 20%); бібліотекою (5 – 15%). Доплати за інші різновиди педагогічної діяльності.

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Також законодавством визначені доплати за наукові ступені та звання – за почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені (в розмірі 15 – 30% посадового окладу).

Якщо працівник має вчене звання професора, граничний розмір доплати йому встановлюється в розмірі 33% посадового окладу, а якщо доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника, доктора наук – 25% посадового окладу.

Чому педагоги недоотримують доплат

Через економічні труднощі у зв’язку з коронавірусом Служба освітнього омбудсмена отримує багато звернень щодо затримки виплати зарплати, зокрема доплат і надбавок та оздоровчих виплат.

Омбудсмен Сергій Горбачов роз’яснив причини зменшення надбавок і доплат педагогічним працівникам. Їх кілька:

Неправильний розрахунок освітньої субвенції органами місцевого самоврядування та органами управління освітою.

Економія освітньої субвенції для того, щоби використати її наступного року для покращення матеріально-технічного стану закладів загальної середньої освіти.

Фінансова неспроможність місцевих громад у забезпеченні заробітних плат на належному рівні для працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти, адже їхня заробітна плата повністю фінансується з місцевих бюджетів.

Частина коштів залишків освітньої субвенції може перебувати на рахунках областей, тобто ці кошти не дійшли до органів місцевого самоврядування, відповідно не дійшли й до закладів освіти.

Відсутність порядку розподілу коштів освітньої субвенції у громадах, тому розподіл коштів здійснюється за логікою засновника, на підставі штатних розписів, тарифікаційних списків і інших документів.

До слова, президент Володимир Зеленський анонсував нові премії освітянам, учні яких стали переможцями у міжнародних олімпіадах. Раніше такі премії призначалися безпосередньо учасникам конкурсів.