Надбавка вчителям і зменшення робочих годин: нововведення про організацію інклюзивного навчання

10:45

Уряд 21 червня ухвалив постанову, яка вносить зміни в організації інклюзивного навчання в Україні. Зокрема, вчителі, які працюють в інклюзивно-ресурсних центрах, будуть отримувати надбавки і працювати по 36 годин на тиждень.