Надбавка вчителям і зменшення робочих годин: нововведення про організацію інклюзивного навчання
22 липня 2021 , 10:45Читать новость на русском
Джерело:Міністерство освіти і науки
Уряд 21 червня ухвалив постанову, яка вносить зміни в організації інклюзивного навчання в Україні. Зокрема, вчителі, які працюють в інклюзивно-ресурсних центрах, будуть отримувати надбавки і працювати по 36 годин на тиждень.
Розвиток мережі ІРЦ стартував ще у 2017 році.У Міносвіти кажуть, що відтепер робота українських ІРЦ буде наближена до європейських стандартів безбар’єрності.
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Постанова містить такі нововведення
- З 1 січня 2022 року для педагогів у ІРЦ вводиться надбавка до ставки не менше 25%.
- Педпрацівниками ІРЦ можуть ставати лише ті, хто мають магістерський ступінь за спеціальностями спеціальна освіта (корекційна освіта, дефектологія) або психологія (практична психологія) та стаж роботи не менше 2 років.
- Тривалість робочого тижня в педагогів ІРЦ скорочується з 40 до 36 годин. Скасували і вимогу про 18 годин безпосередньої роботи з дітьми.
- Інклюзивно-ресурсні центри зможуть надавати платні послуги.
- Керівника ІРЦ будуть призначатися на 6 років замість трьох. Призначення, як і раніше, відбуватиметься через конкурс.
- Інклюзивно-ресурсним центрам дозволили мати філії та використовувати мобільні ІРЦ. Окрім того, кілька засновників можуть створити спільний ІРЦ.
- У випадках, коли діти мають освітні труднощі тяжкого прояву, комплексна психолого-педагогічна оцінка може надаватися за місцем перебування чи проживання дитини.
- Для учнів комплексна оцінка обов’язково передбачатиме результат спостереження та додаткового збирання інформації фахівцями ІРЦ, консультації з педагогами.
- Якщо в територіальній громаді або районі один ІРЦ обслуговує понад 7 тисяч дітей, то засновник може додатково залучати фахівців із розрахунку 0,5 ставки на 1000 дітей. Для міст і районів міст такий поріг становить 12 тисяч дітей.
Зміни щодо організації інклюзивного навчання / Інфографіка МОН
До слова, уряд планує скасувати проходження обов’язкової комісії для отримання дозволу на навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в спеціальних школах.